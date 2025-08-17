Sanidad abre 360 expedientes en Cartagena por solares insalubres este año

Los solares llenos de basura, usados casi como pequeños vertederos urbanos, con matorrales que han proliferado hasta crear su propia selva en la que se cobijan animales como ratas son una de las estampas, sobre todo en el casco histórico, contra las que más está luchando el Ayuntamiento, aunque advierten que el procedimiento para limpiar esos terrenos es largo.

En concreto, en lo que llevamos de año 2025, es decir en estos ocho meses, la Concejalía de Sanidad, encabezada por el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, ha tramitado 360 expedientes requiriendo a los propietarios la limpieza de sus solares.

Una vez el dueño de los terrenos es avisado de que existe un peligro para la salud en una propiedad y que debe realizar una higienización de la misma, con la retirada de la basura y la eliminación de la maleza, entre otras acciones, puede ejecutar estas actuaciones o descartar emprender medidas sanitarias.

Si el propietario opta por la segunda opción la Administración local comienza un tedioso proceso en el cual el Ayuntamiento se hace cargo de la limpieza del solar, priorizando las necesidades sanitarias, pero reclamará a su propietario el coste que ha tenido el mismo para las arcas municipales.

En concreto en este 2025 el área de Sanidad se ha hecho cargo de la limpieza de una quincena de solares insalubres. Estas ejecuciones subsidiarias alcanzan un importe de 45.500 euros.

Los expedientes administrativos tramitados por la Unidad administrativa de Limpieza de Solares e Inmuebles insalubres se inician con motivo de las denuncias y quejas formuladas por los ciudadanos, así como por las campañas que desarrolla la propia Concejalía de oficio.

Respecto a estas labores de vigilancia, se planifican para actuar sobre todo el municipio mínimo una vez al año, con especial incidencia en el casco histórico en el que se duplica este esfuerzo.

López Pretel recordó que «los propietarios de los solares tienen la responsabilidad de mantenerlos limpios. La limpieza evita plagas e incluso riesgo de incendio». Si bien hizo hincapié en que «desde la Concejalía tenemos estructurado el sistema de inspección del total del censo de los solares, abrimos expedientes y comunicamos a los propietarios».

«Procuramos que el propietario cumpla con su obligación y si no lo hace, abrimos expediente sancionador e iniciamos procedimiento subsidiario, haciendo el trabajo y cobrando el coste al propietario», señaló el edil.

El responsable del área de Sanidad destacó que «los procesos legales no son sencillos ni rápidos, pero la sistemática que tenemos implementada desde el servicio hace que los resultados se vean».

Cabe recordar que el pasado año 2024 Sanidad tramitó 434 expedientes de insalubridad en solares y 69 por el mismo motivo en inmuebles. Los propietarios de los solares los limpiaron en 202 de los casos, mientras que el Ayuntamiento tuvo que hacerlo de forma subsidiaria en 18 ocasiones por un importe de 57.910,60 euros. En concreto, realizaron los trabajos de limpieza en 17 solares y un inmueble.