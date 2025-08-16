Homenaje a la Virgen del Mar

Los pueblos costeros de Cartagena volvieron ayer a celebrar el día de la Asunción de la Virgen con diferentes actos populares y religiosos que congregaron a vecinos y turistas. Cabo de Palos fue uno de los puntos que reunió a una gran multitud en torno a la Virgen del Mar, que un año más salió en procesión terrestre por el puerto y, posteriormente, en barco, para recorrer la costa ante la mirada de cientos de personas, entre ellas, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y miembros de la corporación municipal, junto al patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena, Bartolomé Navarro.

Arropada tanto por embarcaciones de pescadores como por otras de recreo, que hacían sonar sus bocinas, la imagen de la Virgen navegó junto a la costa, para que la procesión fuera contemplada desde diferentes acantilados y desde la recién renovada bocana del puerto de la localidad.

El homenaje a los pescadores fallecidos en el mar puso fin a la procesión marítima, una de las más antiguas de la Región -según los cronistas el primer recorrido fue en 1920-, antes de su regreso a la parroquia de la Virgen del Mar.

Junto a los actos religiosos, la localidad acogió otros eventos, como el Cabo de Pop, que continúa este sábado, con conciertos en la explanada del Faro y actividades náuticas para los muchos turistas y veraneantes que pasan en este pueblo costero el puente de agosto.