Reubicados los trabajadores de la oficina de la Seguridad Social de la Serreta por la caída del techo

Los trabajadores del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, ubicado en la calle Caridad de Cartagena, junto a la Serreta, se llevaron un tremendo susto cuando hace unos quince días llegaron a la oficina y descubrieron que parte del techo se había desprendido durante la noche.

En concreto la zona afectada es la de la sala de espera, donde están las sillas para que la gente aguarde su turno sentado. «Y todavía han tenido muchísima suerte. No se ha caído el techo de pladur, sino también parte del forjado, que se llevó por delante el techo. Los que estuvieron dentro y lo vieron nos explicaron que hay una grieta en el forjado y cayó justo en los asientos de la gente, con la buena suerte de que cayó de noche y se encontraron cuando llegaron por la mañana y no encima de nadie», señaló el delegado de CSIF de la Administración general del estado en Cartagena, Francisco Zamora, a esta redacción.

Casa del Mar

Actualmente los servicios que se prestaban en la sede de la calle Caridad, que ha sido clausurada, han sido reubicados en la de la Casa del Mar. En concreto, los trabajadores continúan con sus labores en el Salón de Actos. Se trata de una veintena de empleados los que han sido trasladados tras la caída del techo en su centro de trabajo.

Los funcionarios se han trasladado a la Casa del Mar. | IVÁN URQUÍZAR

Si bien desde CSIF explican que «en la Casa del Mar tienen sitio para poner unas quince mesas; aunque de momento, como la gente está de vacaciones, no se ha resentido el servicio, pero cuando lleguen no se dónde los van a meter».

«Van haciendo las cosas sobre la marcha, como el centro de la Serreta, sin mantenimiento y sin nada, no ha pasado una desgracia porque ya no ha querido», continúa el representante sindical.

Los usuarios que se desplazan hasta el centro afectado encuentran la puerta clausurada y un cartel informando del traslado a las otras instalaciones, donde los ciudadanos pueden acudir con normalidad.

En la Casa del Mar, localizada en el Paseo del Muelle de Alfonso XII, frente al Auditorio el Batel, se ubica el Instituto Social de la Marina dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.