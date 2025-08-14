Roban la recaudación del bingo de los vecinos de Los Urrutias

Los miembros de la asociación de vecinos de Los Urrutias sufrieron este miércoles un duro varapalo para la celebración de sus fiestas, pero sobre todo para su ilusión y trabajo por sacar adelante actividades con las que disfruten los residentes en la zona.

Unos ladrones reventaron una reja para entrar a la asociación de vecinos y a la cantina y robar la recaudación del bingo que ha celebrado la localidad. Según detallaron desde la Asociación de Vecinos, la sustracción se produjo cuando abandonaron las instalaciones sus últimos miembros, lo que alimenta la teoría de que ‘les hicieron la espera’ para acceder al interior cuando ya no quedaba nadie.

Los representantes vecinales ya han interpuesto la pertinente denuncia ante la Guardia Civil, además, les han aportado las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas a las instalaciones en las que se ve la imagen de los ladrones.

El botín del robo serían unos 1.000 euros, que habían recaudado para la asociación durante la celebración de un bingo esa noche. Las noche del lunes, martes y miércoles de esta semana la asociación había programado la celebración de rifas familiares,al igual que celebran este jueves una fiesta ibicenca, el viernes una rifa erótica, el sábado un concierto y el domingo un concurso de karaoke para que disfrutaran los vecinos y la gente que se acerque a la localidad a pasar un buen rato.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y Comarca ‘Fernando Garrido’ (Favcac) han condenado «estos actos contra locales de asociaciones de vecinos cuyas directivas trabajan altruistamente por los vecinos, en este caso de Los Urrutias». Asimismo, han dado su apoyo a la presidenta vecinal y esperan que los culpables sean detenidos pronto.

Esta semana los vecinos de Canteras también sufrieron un duro revés para la celebración de sus fiestas patronales cuando un incedio en el recinto en el que tienen lugar calcinó sillas, mesas, altavoces, frigoríficos y demás materiales empleados en los festejos.

Para recaudar fondos y poder seguir adelante con sus actividades vecinales han organizado una rifa benéfica y debido a la gran cantidad de donaciones de materiales que han recibido, «que casi no podemos ni gestionar, ya no podemos aceptar más ayuda».

Además, la Comisión de Fiestas de Canteras ha lanzado una campaña de crowdfunding, «no solo para reconstruir, sino para demostrar que la unión puede más que el fuego».

«El incendio arrasó con gran parte de nuestra mayor inversión, llevándose no solo bienes, sino también sueños y esfuerzo que hemos trabajado durante muchos años. Fue un golpe duro, pero no el final. De las cenizas surgió algo más fuerte: la solidaridad del pueblo», señalan los afectados sobre el incendio que dañó también un mural del artista Kato, que fue elegido el mejor del mundo el pasado mes de marzo.

Fiestas patronales

Este mes de agosto Cartagena se viste de fiesta popular en los barrios y diputaciones, que celebran un amplio programa de actividades en honor a sus respectivos patrones. Las asociaciones de vecinos, en colaboración con el Ayuntamiento, han diseñado diferentes actividades para toda la familia, incluyendo actuaciones musicales, romerías o degustaciones gratuitas.

El pasado mes de julio, ya se realizaron diferentes fiestas en zonas como Perín o Santa Lucía. Este mes las fiestas llegarán a Perín, hasta el 16 de agosto; Canteras, hasta el 16 de agosto; Playa Honda, hasta el día 29; Alumbres, del 11 al 16 de agosto; Los Mateos, del 12 al 17 de agosto; Campillo de Adentro, del 14 al 23 de agosto; la barriada San Ginés, del 15 al 25 de agosto, Estrecho de San Ginés, del 15 al 17 de agosto; El Portús, del 21 al 24 de agosto; Los Nietos, hasta el 12 de septiembre; Molinos Marfagones, del 28 de agosto al 14 de septiembre; Molino Derribao, del 15 al 23 de agosto; Los Puertos de Santa Bárbara, del 22 al 31 de agosto y La Torre de Nicolás Pérez, del 22 al 24 de agosto.