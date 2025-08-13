Los propietarios del camping de Cartagena, sin servicios tras el cierre

Los residentes del Camping Villas Caravaning denuncian que tras el cierre de las instalaciones turísticas en mayo por orden del Ayuntamiento de Cartagena están «castigados por duplicado».

«Los propietarios seguimos pagando la cuota de comunidad y la zona de servicios, ocio y deporte están precintados, piscina, pistas de tenis, petanca, juegos infantiles, supermercado, cafetería playa, etc.

El mantenimiento es casi inexistente, la limpieza de calles y cortado de setos está fatal al igual que la seguridad: no hay vigilancia durante el día, los robos y actos vandálicos se han multiplicado, han retirado contenedores de papel», explican. Además, alertan que si tienen alguna incidencia deben llamar al 112, «porque no hay ni servicio médico ni de enfermería».

Señalan que se han revisado y reformado los transformadores y líneas de distribución eléctrica y llevado al Ayuntamiento los documentos exigidos para empezar a reabrir el supermercado.