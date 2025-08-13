Hostecar traslada al Consorcio su preocupación por el Mar Menor

La gerencia del Consorcio de La Manga y representantes de los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier y Estación Náutica han mantenido este martes una reunión con la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar) para conocer de primera mano las inquietudes y propuestas del sector en este verano.

Durante el encuentro, Hostecar expuso la situación que atraviesan los chiringuitos, cuya facturación ha caído un 20%, según sus datos, como ya adelanó La Opinión, «debido a la actual normativa y los trámites exigidos por la Demarcación de Costas».

Otro de los asuntos tratados fue la congestión de tráfico en La Manga, especialmente agravada cuando el puente del Estacio sufre alguna incidencia. Los empresarios subrayaron la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura y pidieron medidas que mejoren la movilidad.

Además, se abordó el deterioro medioambiental del Mar Menor, tras detectarse recientemente vertidos que han provocado el cierre provisional de playas como La Gola y Playa Paraíso por mala calidad del agua y el repunte en los niveles de clorofila. Desde Hostecar se trasladó a los responsables institucionales la urgencia de tomar decisiones ágiles y consensuadas, que permitan garantizar tanto la sostenibilidad ambiental del entorno como la viabilidad económica de los negocios hosteleros.