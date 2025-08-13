La Coordinadora del Molinete alerta del riesgo de incendio en el Templo Capitolio en Cartagena

La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete alertó este martes «del riesgo de incendio que existe en el templo de la tríada capitolina del Foro Romano de Cartagena, así como en los restos arqueológicos de la Morería, por la dejadez del Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma».

El colectivo de defensa patrimonial recordó que «en reiteradas ocasiones hemos denunciado el daño que supone para los restos arqueológicos del Molinete la falta de limpieza y mantenimiento por su propietario, el Consistorio cartagenero, que está obligado a ello por ley».

Por este motivo, denuncian el perjuicio que las raíces de vegetación, que según su percepción ya parecen árboles debido a su tamaño, no se centra solo en el barrio portuario romano de la Morería, sino que se extiende al edificio principal que presidía el Foro romano cartagenero.

Desde la Coordinadora recuerdan que en agosto de 2023 ya se produjo un incendio en la ladera meridional del Cerro, que, «en el caso de que se repitiera, podría convertir el Molinete en un desastre como el que devastó el yacimiento de los Baños de la Reina de Calpe en Alicante hace dos veranos».

Además, enfatizan que en el caso del Arx Asdrúbalis se podría convertir en un riesgo para las viviendas que rodean esta colina histórica, y, por tanto, para las vidas humanas y el conjunto histórico del casco antiguo.

Es por todo ello por lo que desde la asociación vuelven a reclamar que el Ayuntamiento de Cartagena incluya todo El Molinete en el contrato de mantenimiento y limpieza manual de yacimientos arqueológicos de la ciudad.

Igualmente, solicitan a la Dirección General de Patrimonio Cultural que «cumpla su obligación de exigir al Ayuntamiento de Cartagena el cumplimento de sus deberes como dueño de este importante yacimiento arqueológico, que no solo está para dar ingresos a Cartagena Puerto de Culturas».

«Nuestro rico patrimonio histórico merece mejor mantenimiento y protección», concluyen desde la Coordinadora del Molinete.

A finales de julio el colectivo denunció que las obras de adecuación del itinerario peatonal en la calle Morería Baja, en el entorno del cerro del Molinete, podrían tener problemas para su adjudicación porque habían solicitado al Gobierno regional, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Simplificación Administrativa, la incoación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural del barrio del puerto romano del Molinete.

Advirtieron que «no se puede licitar esta obra, que partiría en dos el barrio portuario para cuya declaración como BIC la Comunidad Autónoma ya ha abierto expediente».

No obstante, fuentes de la Consejería de Cultura aclararon a esta Redacción que «tras el estudio de dicha solicitud por parte de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio existen dos motivos que nos impiden la declaración».

Por un lado, se encuentran que los límites propuestos son totalmente artificiales y carecen de base científica. Y, por el otro, que no existe ninguna amenaza inminente, y cualquier actuación está sujeta al seguimiento arqueológico obligatorio. Cabe recordar que el Ayuntamiento hizo hincapié en que los trabajos a desarrollar en la zona no incluían excavaciones profundas

«Respeto a los restos excavados en la calle Morería, hay que insistir que fueron protegidos con una cobertura adecuada y el Ayuntamiento realiza labores periódicas de mantenimiento. Finalmente, tanto el Ayuntamiento como la Dirección General han reiterado su compromiso con la conservación del yacimiento, siguiendo las recomendaciones de los expertos», señalaron.