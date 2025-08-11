MC trabaja para reactivar su marca en La Unión y concurrir a las elecciones en Cartagena

En pleno verano de 2025, en el ecuador de la legislatura, MC ya piensa en alcanzar el gobierno municipal en 2027. El portavoz del partido, Jesús Giménez Gallo, subraya que «MC ha conseguido algo que es muy importante, que es marcar la agenda. Tenemos un Gobierno local que no tiene modelo de municipio».

«El Ayuntamiento es una empresa de servicios, y hemos conseguido que ciertos servicios no caigan aún más por la falta de gestión del gobierno de Arroyo», añade. El líder de MC denuncia «tanto el abandono institucional como las decisiones políticas que siguen perjudicando a Cartagena».

Giménez Gallo, nombrado recientemente como portavoz nacional del Consejo de Cargos Públicos de Unión Municipalista, defiende el papel de MC como fuerza política municipalista de referencia nacional. «Somos el partido independiente con más votos en un solo municipio de toda España», afirma. «MC lleva al Pleno las necesidades y los anhelos de los cartageneros; cuando tratamos asuntos de Cartagena, todos nos intentan disparar», señala.

Además, ensalza el trabajo que se está haciendo desde el Movimiento Regional Municipalista (MRM), con el objetivo de entrar en la Asamblea e influir en la política regional.

«Esther Guzmán se quedó a tan solo 300 votos de ser diputada», asevera. «En el MRM tenemos personas muy valiosas trabajando por el municipalismo. Estamos trabajando en una nueva alternativa, con los partidos tanto de la comarca como de otros lugares de la Región que trabajan por el municipalismo», dice Giménez Gallo, quien añade que «es posible llegar a la Asamblea e influir en las decisiones del gobierno autonómico». Asimismo, confirma que el proyecto de MC volverá a estar presente en La Unión, donde ya han comenzado los trabajos para reactivar su implantación.

«Estoy convencido de que Cartagena históricamente no ha desarrollado su potencial porque en esta Región uniprovincial todo se ha ceñido a desarrollar la capital y su entorno», rotundiza Giménez Gallo al respecto de la cuestión del desarrollo de Cartagena y la biprovincialidad. El líder de MC vuelve insistir en la idea de que el modelo autonómico ha marginado sistemáticamente a Cartagena desde los años 80.

«El régimen de San Esteban ha engordado a Murcia y su área metropolitana, y ha apagado Cartagena», lamenta. Para el portavoz, la solución pasa por apostar por la biprovincialidad: «La Región de Murcia sería mucho mejor si aprovechara todas las potencialidades de Cartagena. La biprovincialidad traería presupuestos, unidades judiciales, infraestructuras, circunscripción electoral… Es la esencia de nuestra reivindicación».

En este sentido, también reivindica la necesidad del reparto equitativo de los fondos de la diputación provincial, que «se acaban quedando en San Esteban, 343 millones de euros para la financiación de la diputación provincial que la Comunidad Autónoma debería destinar directamente a los ayuntamientos, y no lo hace», denuncia. Giménez Gallo pone el foco en que, haciendo un reparto justo, a Cartagena le corresponderían 18 millones de euros, «menos de lo que Arroyo ha invertido en Cartagena desde que es alcaldesa», añade.

El portavoz de la formación local también hace hincapié en que gracias a su recurso se ha paralizado la contratación de las obras de la Catedral. «Ha dejado que se convierta en ruinas por sucesivas décadas de dejación», apunta. El líder de MC exige que los 2,6 millones de euros disponibles se destinen de inmediato a la ejecución del proyecto conforme al Plan Director, reconstruir la catedral, priorizando la cubierta a dos aguas que permita «devolverle la dignidad y recuperar su culto».

Giménez Gallo sostiene que «Noelia Arroyo es la única que no ha hecho nada por la Catedral», recordando que MC, en su etapa de gobierno, solicitó su cooperación como consejera de Cultura del Gobierno regional por aquel entonces. «Le pedimos cooperación para el Anfiteatro y la Catedral, y no colaboró. No entregó los fondos ni como subvención para el Plan Director», rememora Giménez Gallo.

Por último, señala sobre la polémica del Parque Rafael de la cerda que «un parque que hemos disfrutado durante 75 años que el PSOE ha cerrado y el PP ha esperado a que se cerrara para quejarse, pero sin hacer nada para mantenerlo abierto». El líder de MC considera que esta situación ha producido porque «la Mancomunidad de los Canales del Taibilla está gestionada por personas que no son de Cartagena, que no conocen lo que significa este parque para los cartageneros», quien añade que «ya intentaron cerrarlo justo después de la pandemia».