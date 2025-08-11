Adquieren la primera ambulancia en propiedadpara Protección Civil en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha incorporado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para Protección Civil. Se trata de la primera ambulancia en propiedad del consistorio, un hito que subraya el compromiso del Gobierno local con la modernización de los servicios de emergencia y la seguridad de la ciudadanía.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada del concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, conoció el vehículo que «refuerza la capacidad de respuesta sanitaria de emergencias en el municipio».

Precisamente, el concejal ha querido destacar la labor de Protección Civil en el Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas (COPLA), que desde el 15 de junio y hasta el 31 de julio, ha realizado más de 3.900 intervenciones.

En concreto, se registraron un total de 641 acciones preventivas, 2.106 curas y primeros auxilios, 1.096 consultas atendidas y 97 rescates, que incluyen personas, embarcaciones y otras situaciones de riesgo.

Esfuerzo en seguridad

Llorca ha recordado el esfuerzo del Gobierno local en materia de seguridad y protección a la población, que se ha traducido en importantes inversiones en los últimos años.

Se han adquirido un total de 40 nuevos vehículos para la Policía Local, incluyendo patrullas, motocicletas y furgonetas. También se ha invertido en equipamiento, como desfibriladores para patrullas y 120 nuevos terminales de comunicación. Y se han planificado nuevos cuarteles de policía en Los Dolores y La Aljorra.