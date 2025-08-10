Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento

Coches encima de la acera, sobre un parterre o directamente dentro de una plaza. Esta es la situación que los vecinos de Cabo de Palos viven a diario en el periodo estival, cuando la falta de aparcamiento más se nota en la localidad con el aumento de la población veraneante, es decir turistas y segundas residencias.

Con la llegada masiva de visitantes y residentes a esta zona costera, se genera una más que significativa presión sobre el tráfico y las zonas de aparcamiento, que a menudo resultan insuficientes, causando atascos y molestias tanto a cartageneros como a turistas.

Además, estas particulares soluciones a la falta de estacionamiento, que mucha gente soluciona dejando su vehículo en espacios públicos como plazas, también causa en estas mismas zonas problemas, puesto que el acceder con los vehículos puede provocar la rotura de aceras y sistemas de riego, entre otros.

«Lo que pasa es muy sencillo, como no hay ayuntamiento propio no ha habido planificación, al Ayuntamiento de Cartagena no le interesa el tema de la movilidad en Cabo de Palos», denunció un vecino de la localidad, para quien esta situación «podría haberse solucionado hace diez o quince años».

Aunque con ironía denomina a la zona como ‘Cabo de coches’ lamenta que «ya no es el típico pueblo de pescadores». Comenta que la gente «llega deseando ir a la playa y como no hay sitio dejan los vehículos donde pueden, sin importar si es una curva, un paso de peatones o una acera».

Este residente valora que este año se haya puesto en marcha un aparcamiento en la zona del antiguo mercadillo, pero «es muy pequeño y debería estar bien comunicado con el centro del pueblo, que es un paseo de solo 10 minutos pero hay tramos sin acera».

En el Pleno Municipal del pasado mes de febrero MC arrancó el compromiso del Gobierno local para la creación de aparcamientos disuasorios en Cabo de Palos, «una de las zonas más emblemáticas y concurridas de nuestro municipio», afirmó el concejal de MC Juan José López Escolar.

La formación local volvió a insistir en esta cuestión sobre la que ya llevó alguna iniciativa similar a sesiones anteriores, «pero tenemos que volver a insistir por la inacción del Gobierno local». En agosto del pasado año ya se anunció que estaban dándose los primeros pasos para adquirir un terreno de 15.000 metros cuadrados en esta población, que podría albergar hasta 1.800 vehículos. «Sin embargo, nada sabemos de esta cuestión, lo que nos ha llevado a volver a ponerlo sobre la mesa», cuestionó López Escolar.

Desde MC apuestan porque Cartagena siga el ejemplo de otros municipios como Los Alcázares donde se ha puesto ya en marcha esta medida para facilitar el tránsito y aparcamiento de vehículos. «En el caso de nuestro municipio, es más sangrante aún, ya que existen terrenos municipales en Cabo de Palos que se podrían destinar a habilitar estos aparcamientos», explicaron.

El partido local cree que dichas zonas de aparcamientos disuasorios en las entradas de Cabo de Palos no solo facilitarían el acceso, sino que también reduciría la saturación del tráfico, promoviendo un entorno más seguro y agradable.

Asimismo, esta semana el concejal socialista Pencho Soto denunció también «el caos circulatorio y la falta de infraestructuras y servicios en Cabo de Palos en plena temporada alta estival», alegando que «faltan señales verticales y horizontales, mayor limpieza, mejoras en el mobiliario urbano y mejor mantenimiento de las zonas verdes».

Según señala el edil, la falta de señales verticales y horizontales es especialmente peligrosa en la carretera del Faro. «Pedimos en el Pleno que se habilitaran pasos de peatones, porque en el tramo de carretera que va desde la plaza hasta el faro no hay ni pasos de peatones ni aceras, por lo que los transeúntes andan por la carretera, con el riesgo que esto conlleva, especialmente en plena temporada estival cuando el tráfico se multiplica por tres», recordó Soto.

Además, criticó que «el mantenimiento de las zonas verdes es muy deficitario, especialmente en el paseo comprendido entre la playa de Levante y el faro, ofreciendo una imagen nefasta a los turistas que nos visitan, al igual que ocurre con el mobiliario urbano, que está obsoleto. Cuando una papelera se rompe, la retiran pero no la sustituyen».