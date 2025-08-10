Social
Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
La Guardia Civil tuvo que escoltar a una pareja por carretera para que la mujer llegara a dar a luz al hospital
En la Región, a nadie le es desconocido el problema del tráfico en La Manga, especialmente los fines de semana. El embudo en el que se convierte durante la época estival esta carretera con entrada y salida únicas puede convertirse en una pesadilla para todo aquel que viaje a este tan turístico lugar.
Este sábado, una pareja vivió esa congestión con una urgencia distinta: ella había entrado en trabajo de parto y necesitaban llegar cuanto antes al hospital.
Para acelerar su salida, la Guardia Civil escoltó su coche, abriéndole paso a los futuros padres entre vehículos de turistas y bañistas; un gesto que el padre de la criatura quiso agradecer en sus redes sociales: "Muchísimas gracias a la patrulla de la Guardia Civil que me ha ayudado a salir de La Manga y me ha escoltado para que mi hija nazca".
Finalmente, la pareja llegó al hospital y la niña nació sana.
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- La Policía irrumpe en un bautizo evangélico con más de 200 personas en una playa de Cartagena
- Interponen una denuncia por la compra de los terrenos de Los Mateos
- Alfonso Carrasco suena con fuerza como próximo obispo de la Diócesis de Cartagena
- Cartagena empieza a preparar la Navidad a primeros de agosto
- Los chiringuitos bajan sus ventas un 20% por los nuevos requisitos de Costas
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Paralizada por orden judicial la adjudicación de las obras de la catedral de Cartagena