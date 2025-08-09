"Llevamos años denunciando la contaminación en los terrenos de Los Mateos"

Las asociaciones que denunciaron que el Ayuntamiento de Cartagena compró y abandonó un vertedero tóxico junto a casas en Los Mateos afirman que llevan «años» advirtiendo de lo que pasa, pero sin que les hiciesen caso. La Justicia investiga si hubo un delito continuado contra el medio ambiente, la salud, prevaricación por omisión y malversación de caudales públicos en relación con la gestión de estos terrenos con contaminación peligrosa.

La Asociación de Vecinos del Sector Estación, la Plataforma de Suelos Contaminados y una particular denunciaron a Noelia Arroyo, y otros altos cargos y excargos del Ayuntamiento. La regidora defendió la actuación municipal y aludió a «los técnicos». Las denunciantes aclaran que «nuestra denuncia no se basa en la ausencia de una valla, sino en la omisión deliberada durante más de dos años de adoptar medidas efectivas para impedir la dispersión de partículas tóxicas por el aire».

La regidora municipal cuestionó que la denuncia llega «justo cuando se está actuando», lo que consideran que es una tergiversación malintencionada de los hechos porque «llevamos años advirtiendo de la ilegalidad de este proyecto. Se han presentado escritos, solicitudes de información y denuncias administrativas previas que han sido sistemáticamente ignoradas por el Ayuntamiento», aseguraron.

Asimismo, explicaron que «la denuncia se formaliza cuando la administración, desoyendo todas las advertencias, da el paso definitivo para ejecutar un proyecto que consideramos nulo de pleno derecho. No denunciamos la actuación, sino la consolidación de una ilegalidad que pone en riesgo la salud de las personas y el erario público».

Recordaron que «insistir en esta licitación es un acto de grave irresponsabilidad. Si se adjudican las obras, el escenario más probable será una obra paralizada con montañas de residuos excavados y acopiados al aire libre, sin analizar y a merced del viento, hasta que un laboratorio acreditado determine su peligrosidad».