Convocan una manifestación para defender el palmeral de San Ginés

La Asociación Adela SOS-La Azohía ha convocado una manifestación el próximo sábado 16 de agosto a las ocho de la tarde para pedir que no se urbanice en el palmeral de San Ginés, sino que se cree en el lugar un gran parque público.

«El Palmeral de San Ginés, dentro del Polígono 1 del adaptado Plan Parcial de San Ginés, y que ha resistido todas las presiones urbanizadoras desde el inicio del turismo nacional en la década de los 70 con los Centros de Interés Turístico Nacional, se ve amenazado por una mercantil especuladora del grupo Aliseda-Banco Santander, que pretende construir torres de cuatro plantas de altura más las que permitan la tergiversación de las normas urbanísticas en los despachos técnicos del Consistorio de Cartagena», dicen los convocantes.

Desde la asociación recuerdan que «la alcaldesa, Noelia Arroyo, se comprometió en el verano de 2024 con la plataforma a buscar soluciones para la protección del Palmeral». «Sin embargo la única noticia desde el Ayuntamiento es la continuidad del Proyecto de Construcción, mediante la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, sin trámite de exposición pública para alegaciones», lamentan.