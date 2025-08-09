Aumenta el horario del baño asistido en tres playas de Cartagena

Cartagena refuerza el servicio de baño asistido funcionando a diario este verano de forma gratuita en la playa de San Ginés, Playa Honda y Puerto Bello. El Ayuntamiento pone a disposición de los bañistas monitores especializados que les brindan un baño seguro y cómodo todos los días, de 11 a 19 horas.

El dispositivo cuenta también con medios técnicos adaptados —sillas anfibias, pasarelas flexibles y material de apoyo— para garantizar un acceso seguro al mar. Está dirigido a usuarios de todas las edades, independientemente de su grado de movilidad, y este verano ya ha ofrecido servicio a 179 personas, incluido menores: 81 en La Azohía, 70 en Puerto Bello y 28 en Playa Honda.

La edil de Política Social, Cristina Mora, visitó este viernes la playa de Playa Honda, acompañada por la directora general de Personas con Discapacidad, Miriam Pérez, y la presidenta de Famdif, Carmen Gil. En su visita destacaron que este recurso no solo rompe barreras físicas, sino también emocionales, creando un espacio de disfrute, igualdad y convivencia en las playas locales.

Cartagena fue uno de los primeros municipios en ofrecer este servicio que este año ha ampliado sus días de funcionamiento, ya que comenzó el 15 de junio en La Azohía y el 1 de julio en Playa Honda y Puerto Bello, y se mantendrá activo hasta el 31 de agosto.