Primer repostaje de 3.500 metros cúbicos de bioGNL de barco a barco en España

Enagás ha completado con éxito, en su Planta de Regasificación en el Puerto de Cartagena, la primera carga de bioGNL de España a un barco de suministro para una operación posterior de abastecimiento a un buque portacontenedor.

Esta operación, la más relevante en volumen hasta la fecha en el país, ha consistido en el suministro de aproximadamente 3.500 metros cúbicos de bioGNL al barco de suministro Avenir Aspiration, fletado por Axpo, y ha sido posible gracias a la coordinación con la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Este hito se alcanza tras la puesta en marcha del servicio de bioGNL en la Planta de Regasificación en Cartagena, que cuenta desde el pasado mes de julio con la certificación International Sustainability and Carbon Certification de la Unión Europea, que garantiza que la instalación cumple con todos los criterios medioambientales, sociales y de trazabilidad, establecidos por la Comisión Europea.

«Este avance se suma a más de diez años de trabajo de Enagás impulsando la descarbonización del transporte y la adaptación de sus infraestructuras, que han dotado a la terminal de Cartagena de instalaciones renovadas para facilitar este tipo de actividad y de un pantalán específicamente dedicado a operaciones de buques de pequeña escala», señalaron fuentes de la compañía en un comunicado este jueves

Por su parte, desde la Autoridad Portuaria han puesto en valor esta operación que marca un nuevo hito en el Puerto de Cartagena, donde «ha sido clave el firme compromiso de la APC con la inversión en infraestructuras punteras, la mejora continua de los servicios logísticos y la adaptación a las nuevas demandas del mercado energético. Con esta operación, Cartagena consolida su papel como referente en sostenibilidad y transición energética, y reafirma su posición estratégica en las rutas comerciales del futuro».

Este servicio, que utiliza la infraestructura interconectada para que el biometano inyectado en la red gasista se reconozca como BioGNL, biocombustible líquido que se obtiene mediante el procesamiento de residuos orgánicos domésticos e industriales, y se abastezca desde estas plantas de regasificación, contribuye a la consecución de los objetivos europeos de descarbonización en el transporte marítimo y terrestre.