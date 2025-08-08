Paralizada por orden judicial la adjudicación de las obras de la catedral de Cartagena

La propuesta Spartaria, obra del arquitecto Carlos Campos, que fue elegida por unanimidad por el jurado del concurso de ideas convocado para la restauración de la Catedral de Santa María la Mayor de Cartagena, no ha convencido a una parte de la sociedad cartagenera.

Asimismo, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, ha dado a conocer este jueves que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto mantener la suspensión del procedimiento de adjudicación tras el recurso especial presentado por el propio edil, quien señaló que «la restauración de la Catedral de Santa María la Mayor no podrá seguir adelante en los términos que pretendía el Gobierno municipal».

El lider de la formación local destacó que «la resolución deja claro que la suspensión del expediente no es fruto de ningún gesto del Gobierno local, sino consecuencia directa de la acción decidida y eficaz de MC, que ha actuado por la vía legal ante un proyecto que incumple el pliego y atenta contra el Plan Director de la Catedral».

Desde MC, celebraron la iniciativa de Jesús Giménez Gallo, quien «una vez más ha demostrado liderazgo, solvencia jurídica y compromiso con la defensa del patrimonio de todos los cartageneros».

A su juicio, el recurso del portavoz municipal ha frenado un proyecto que ya estaba adjudicado, aunque Noelia Arroyo y Pablo Braquehais hayan intentado ocultarlo, y cuya tramitación seguía adelante a espaldas de la ciudadanía.

«Hace solo unas semanas, el Gobierno local impulsó una moción de paja, intentando escenificar una suspensión temporal del proceso. Este jueves queda demostrado que esa moción no tenía efecto alguno, y que la única razón por la que el proyecto ha sido paralizado es por el recurso impulsado por MC», recordó Giménez Gallo.

Tras este hecho, desde MC consideran que «ahora le corresponde al Ayuntamiento decidir si se allana y reconoce la validez de los argumentos planteados por Giménez Gallo, o si insiste en un camino plagado de irregularidades».

Según explicaron desde el partido local, «el gobierno de Arroyo sabe perfectamente que el recurso se fundamenta en criterios técnicos, jurídicos y patrimoniales incuestionables».

«Desde MC seguiremos luchando para que la Catedral de Santa María la Mayor se recupere de forma íntegra, respetuosa y monumental, y no se convierta en el escenario de otra chapuza institucional», concluyeron.

A principios del mes de julio, el consistorio formalizó con el arquitecto vencedor del concurso el contrato. El importe del primer premio es de 19.360,00 euros con impuestos incluidos. El plazo máximo estimado para la redacción del Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, será de seis meses y para la dirección de la ejecución de las obras será de 36 meses, contados desde el día de firma del acta de comprobación del replanteo de obras que se realice en su momento.

"Solo se ha resuelto un concurso de ideas"

El concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, recordó que «tras el concurso de ideas de proyectos para la Catedral, en el último pleno, por un principio de prudencia, se optó por detener el proceso, sobre todo porque habíamos tenido conocimiento de que un particular, aparte de MC, había presentado también un recurso».

El edil hizo hincapié en señalar que no es un proyecto de la alcaldesa, Noelia Arroyo, decir eso es una voluntad expresa de confundir». Braquehais ratificó que el proyecto lo ha elegido un jurado independiente, formado por profesionales cualificados, y se corresponde con un procedimiento sobre un bien propiedad del Obispado y financiado con fondos de la Administración central.

«Creo que es una prueba más de que el señor Giménez Gallo lo que quiere es confundir y, sobre todo, que es completamente falso que el proyecto esté adjudicado. Solo se ha resuelto un concurso de ideas», concluyó el responsable del área de Patrimonio.

Cabe recordar que el jurado estuvo integrado por representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, el Museo Catedralicio de Murcia, la Comunidad Autónoma a través de la Secretaría General de Educación, Formación Profesional y Empleo, el Museo del Teatro Romano, la Universidad Católica San Antonio, la Cátedra de Arqueología de la Universidad de Murcia y la Cátedra de Historia de Cartagena.

El proyecto Spartaria prevé cuatro fases de ejecución, comenzando por la cubrición de la cabecera del templo y la consolidación de las estructuras más vulnerables. Se incluye la creación de un nuevo núcleo vertical de acceso que conectará con el Teatro Romano y facilitará el recorrido museográfico. Las actuaciones contemplan también la conservación de restos arqueológicos, la restauración de fachadas interiores y exteriores, la adecuación de espacios expositivos y la instalación de sistemas técnicos para garantizar la seguridad y el uso público del conjunto.