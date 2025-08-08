14 mercadillos buscan ocupar más de 300 puestos vacantes en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado una convocatoria para los puestos vacantes en los mercadillos municipales de San Cristóbal, Barrio Peral, Los Belones, El Algar, Pozo Estrecho, El Albujón, La Palma, Llano del Beal y Los Urrutias. Asi como los mercados estivales de La Azohía, Isla Plana, Los Urrutias, Islas Menores y Los Nietos.

En el mercadillo de San Cristóbal que se celebra los domingos quedan libres 23 de los 80 puestos que permite la ordenanza, mientras que en el caso de Barrio Peral, que tiene lugar los lunes y dispone de diez puntos de venta más, hay 24 disponibles.

En Los Belones el día de mercado es los martes y quedan seis vacantes del total de una treintena de puestos que en el caso El Algar con el triple de puntos de venta el Consistorio oferta 15.

En el mercadillo de Pozo Estrecho, que tiene lugar los viernes, quedan todavía 22 de los 45 puestos por asignar,en el caso de El Albujón son 11 de los 19 puntos los que buscan alguien que se instale en ellos a vender sus productos. La Palma solo tiene ocupados 15 de los 30 puestos y el Llano Del Beal uno de cinco.

En Los Urrutias la situación no se muy diferentes y hay vacantes 62 de los 64 puestos que autoriza la ordenanza. El de La Azohía tiene libre 19 de los 28 puntos y en el caso del dominguero de Los Urrutias son 34 de 100.

El de Islas Menores que se celebra los viernes necesita ocupar 12 vacantes para tener los 75 puestos asignados y el de Los Nietos 47 para hacer lo propio con sus 66 puntos de venta. Por último, en Isla Plana todavía quedan ocho puestos de los 15 máximos permitidos. Lo que hace un total de 14 mercadillos que buscan cubrir 302 plazas.

Los productos objeto de venta ambulante son esencialmente alimenticios o de temporada, artículos textiles y de confección, calzado, pieles y artículos de cuero, artículos de droguería y cosméticos, productos de artesanía y bisutería, objetos de regalo, juguetes debidamente homologados que cumplan con la normativa europea existente y gafas homologadas que cumplan con la normativa europea existente.

Los interesados en presentarse a la convocatoria municipal podrán presentar sus solicitudes en un plazo de 30 días hábiles a contar desde este jueves 7 de agosto.