Una vecina de Los Mateos: "He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer"

Tras la denuncia interpuesta este martes por la Asociación de Vecinos del Sector Estación, la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena y una residente afectada ante el Juzgado de Instrucción de Cartagena contra la alcaldesa, Noelia Arroyo, y otros altos cargos y excargos del Ayuntamiento por la presunta comisión de un delito continuado contra el medio ambiente, la salud, prevaricación por omisión y malversación de caudales públicos en relación con la gestión de unos terrenos con contaminación peligrosa en la Unidad de Actuación Nº1 del barrio de Los Mateos, este miércoles la denuciante explicó los problemas de salud que han sufrido en su familia y que ella achaca a la contaminación.

Mari Ángeles Vir, quien reside en Los Mateos, señaló en una rueda de prensa junto a los terrenos municipales que «en año y medio he tenido cuatro trombos, dos en la cara, dos en la mano, y un infarto y llevo dos stent puestos. Tengo un hijo con cáncer y mi hija también lo ha pasado».

«No soy la Mari Ángeles de antes ni de broma, todo a consecuencia de esto», clamó. Vir explicó que «a mi casa vinieron e hicieron un estudio y tengo una contaminación exagerada. Me han dicho que no puedo barrer, que cuando limpio el polvo tiene que ser con un trapo húmedo, y que cuanto menos esté en mi casa, mejor». Ironizó con que «me compraré una tienda de campaña y me iré al monte».

Junto a los vecinos estuvieron el portavoz socialista, Manolo Torres, y la edil de MC Chiru Graña.

Por su parte, la alcaldesa quiso llamar la atención sobre tres cuestiones que a su juicio son relevantes. La primera de ellas es que en la denuncia se hace referencia a la ausencia de vallado en la zona a lo que Arroyo replicó que «esta va a ser la tercera contratación de vallado que vamos a hacer para esa zona, se hicieron dos intervenciones en 2023 y 2024, ha sido robado en esos dos años y ha habido que reponerlo. El Ayuntamiento ha demostrado permanentemente su acción con los técnicos municipales para preservar y proteger la seguridad y la salud de todos los vecinos de la zona».

Además, «estas decisiones se han tomado en el ámbito de la sociedad Casco Antiguo con informes de técnicos municipales que han realizado las tasaciones, que han aprobado los proyectos y que son totalmente transparentes, accesibles y públicos. Puede gustar más o menos el proyecto, pero hablar de delitos son palabras mayores y tendrá que ser la justicia la que proceda en estos momentos. El Ayuntamiento estará encantado de colaborar y de aportar toda la documentación como ha hecho en otros casos».

Por último, la regidora municipal hizo hincapié en que «esta es la segunda denuncia que se hace por parte de la Asociación de Vecinos, cada vez que una administración, sea la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento, ha querido actuar y licitar proyectos de descontaminación, justo cuando se está actuando».

La primera edil apuntó que «me gustaría que la Asociación de Vecinos y los partidos políticos vayamos de la mano. No digo que estemos de acuerdo en todo, eso va a ser imposible pero en ciertas cosas que son importantes y de sentido común para la ciudad, espero que sí que todos vayamos de la mano».