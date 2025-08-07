El PSOE llevará al Pleno el apoyo al colectivo Galactyco

El PSOE exige que Cartagena siga siendo un municipio igualitario e inclusivo, «como lo ha sido hasta la llegada de Vox al gobierno local». Por ese motivo, el concejal socialista Pencho Soto presentará al próximo Pleno una moción solicitando el apoyo de los grupos políticos para «rebelarse contra la homofobia que promueve la ultraderecha y reclamando el respaldo sin fisuras del gobierno local a las iniciativas del colectivo Galactyco para luchar contra la discriminación y en favor de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales».

Soto recuerda que «Vox quiere acabar con la celebración en Cartagena de los días internacionales vinculados al colectivo LGTBIQ+, como aseguró su concejal en el último Pleno. Hay que recordarle a López Pretel (portavoz de la formación verde) que estos días no se celebran por capricho. Se conmemoran porque el colectivo LGTBIQ+ aún no ha alcanzado una igualdad real y efectiva, a pesar de los muchos avances logrados gracias a las leyes promovidas por el PSOE, como el matrimonio igualitario».

El PSOE reclamará que se mantenga el apoyo al Colectivo Galactyco y, entre otras actuaciones, se icen las banderas de la diversidad en el Palacio Consistorial cuando lo soliciten para conmemorar los días internacionales que se consideren necesarios. «Vox quiere que volvamos a cerrar los armarios y no vamos a consentirlo. Cartagena es plural y diversa y tiene que demostrarlo celebrando todos y cada uno de los días creados para luchar por los derechos y libertades de todos y cada uno de los miembros del colectivo LGTBI», señala el edil, quien afirma que «las personas gais, lesbianas, transexuales... siguen siendo perseguidas y atacadas y eso hay que denunciarlo y perseguirlo. El Ayuntamiento no puede ponerse de perfil y mirar hacia otro lado. Tiene que mostrarles su apoyo con rotundidad y eso es lo que pretendemos».