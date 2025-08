Los arreglos impuestos por La Liga impidieron ejecutar la subvención en Cartagena

De la subvención concedida por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para el desarrollo de planes piloto de fomento de adaptación del riesgo de inundación de la edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes, cuya devolución (la tercera de este año) lleva hoy a Junta de Gobierno el ejecutivo local, como desveló La Opinión este jueves, no se ejecutó nada en Cartagena, según un informe del Miteco. Al municipio le concedieron 400.000 euros, dentro de los cuales había una parte para obras municipales. «Los técnicos propusieron una mejora de medidas contra inundaciones: en el estadio Cartagonova se hizo un diseño y se envió a contratación, por un valor de 124.454,61 €, pero durante el proceso surgió la urgencia reclamada por la Liga de implantar un sistema de iluminación nuevo que incluía cuadros de mando eléctricos, instalación de grupos electrógenos de soporte y otras instalaciones que interferían con el proyecto inicial», explican fuentes municipales, quienes añaden que «aunque los ingenieros municipales trataron de adaptarlo a la nueva circunstancia, fue imposible hacerlo con un coste inferior al de la subvención y los plazos para la ejecución del proyecto hacían inviable replantearlo de nuevo».

Detallan que «el resto del dinero, salió a una convocatoria de ayudas para particulares, como mandan las bases de dichas ayudas; se hizo, pero no se presentó ninguna solicitud». Sin embargo, según un informe del Miteco al que ha tenido acceso a esta redacción, «el Ayuntamiento de Cartagena no ha abierto ninguna convocatoria para la presentación de las solicitudes». La ayuda total para inmuebles de titularidad privada era de 200.000 euros.

Asimismo, el documento también hace referencia a que una vez detectado que no se podían ejecutar las obras en el campo «con la cuantía disponible no se ha realizado ninguna otra actuación». A lo que desde el Consistorio alegan que «el proyecto elegido y aprobado para subvencionar fue el del Estadio, y como los plazos eran cortos, no cabía ningún cambio».

El Real Decreto por el que se anunciaba la concesión de las subvención a Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinatar ha tenido dos prórrogas atendiendo a las peticiones de los Ayuntamientos.

Además, el Ministerio recoge que en Cartagena no se han ejecutado las ayudas, mientras otros como Torre Pacheco, que recibió 500.000 euros, han invertido el 92% del dinero. Las actividades a llevar a cabo por cada ayuntamiento debían estar finalizadas a fecha de 23 de junio de 2025.