"Cartagena es el primer puerto industrial de España y uno de los más rentables"

Este aniversario no solo conmemora 150 años de la Junta de Obras, sino que reivindica 3.000 años de historia portuaria. ¿Cómo ha cambiado el puerto a lo largo de esos años y qué hitos considera más determinantes en su evolución?

Con casi 3.000 años de historia, el Puerto de Cartagena ha sido siempre un enclave estratégico en el Mediterráneo, creciendo de la mano de la ciudad y consolidándose como motor turístico, comercial, naval e industrial. Entre sus grandes hitos destacan desde la fundación cartaginesa y la consolidación romana como puerto clave del Imperio; la construcción del Arsenal Militar en el siglo XVIII, que lo convirtió en uno de los principales centros navales de España; el auge minero e industrial del siglo XIX, que impulsó su expansión comercial; hasta en el siglo XX, el desarrollo energético e industrial en Escombreras, hoy uno de los mayores polos multienergéticos del país. La creación de la Junta de Obras del Puerto hace 150 años supuso un punto de inflexión decisivo, marcando el inicio de una etapa moderna en la que se planificaron los primeros muelles comerciales y se sentaron las bases de la actual Autoridad Portuaria. Gracias a su apuesta por la ampliación y modernización de infraestructuras, Cartagena no solo lidera sectores como la energía o el tráfico agroalimentario, sino que también se ha posicionado como un puerto de referencia en turismo de cruceros y sostenibilidad. Hoy somos el cuarto puerto español en tráfico total de mercancías, líder en comercio exterior, importaciones y estamos en el top diez del tráfico de cruceros. Unas cifras que son posibles por la confianza y apuesta de las empresas que forman parte de la comunidad portuaria que invierten en nuestro Puerto con infraestructuras, así como, incrementandotráficos y trayendo nuevas mercancías. El Puerto de Cartagena es un puerto con gran historia, un presente consolidado y un futuro abierto al mundo, con 3.000 años por delante, como reza nuestro lema de aniversario.

El puerto de Cartagena tiene raíces milenarias, desde los tiempos de los cartagineses y romanos. ¿Qué papel ha jugado históricamente en la economía y la identidad de la ciudad?

El Puerto de Cartagena es una infraestructura clave para el sector logístico y económico de la Región de Murcia, con una proyección nacional e internacional que contribuye a la competitividad y la internacionalización del mercado regional. Desde sus orígenes como enclave militar y minero, ha pasado a consolidarse como un nodo logístico, industrial, energético y turístico de primer nivel. Gracias a su capacidad de adaptación, modernización y visión estratégica, el puerto ha contribuido de forma constante al crecimiento regional durante toda su historia y desde luego en los últimos 150 años. Aportamos el cuatro por ciento del producto interior bruto, generamos más de 2.000 empleos directos y cerca de 16.000 indirectos. El 60% de las exportaciones y el 80 por ciento de las importaciones de la Región salen y entran a través del Puerto de Cartagena. Esto significa que el Puerto es un elemento clave para la economía regional, ya que contribuye a la creación de empleo, al crecimiento del PIB y al desarrollo de la región.

¿Cuál considera que ha sido la etapa más transformadora del puerto desde la creación de la Junta de Obras hasta hoy?

El Puerto de Cartagena ha experimentado importantes transformaciones, pero si tuviera que señalar la etapa más determinante, destacaría el proceso que se inició a mediados del siglo XX con el desarrollo del puerto en Escombreras y, especialmente, con la llegada de Repsol. La instalación de la refinería en los años 50 marcó un antes y un después en la historia del puerto y de la ciudad. Fue el punto de partida de una profunda transformación industrial que convirtió Escombreras en un enclave estratégico para el sector energético. Desde entonces, el puerto ha evolucionado para dar respuesta a las necesidades de grandes compañías, creciendo en capacidad, especialización y eficiencia. Hoy, Cartagena es el primer puerto industrial de España y uno de los más rentables del sistema portuario. Alberga una red de empresas multienergéticas como Repsol, que llevó a cabo aquí la mayor inversión industrial en la historia del país y la apertura de la primera planta de biocombustible nacional; Enagás, Ilboc o Engie, y lidera tráficos clave como el gas natural, el crudo o los biocombustibles. A la vez, la puesta en marcha de Escombreras supuso el traslado de tráficos a la nueva dársena, liberando espacio en Cartagena, lo que permitió la apuesta por el turismo de cruceros. La construcción de un muelle específico para cruceros y su integración urbana han permitido un notable incremento en la llegada de buques y pasajeros, posicionando a Cartagena como un destino destacado en el Mediterráneo, donde la colaboración y el trabajo conjunto con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma ha sido vital para la promoción y puesta en valor una oferta turística, patrimonial y cultural única.

Isaac Peral representa el talento, la innovación y la visión de futuro de Cartagena

¿Hay alguna figura histórica vinculada al puerto que le inspire especialmente?

Es difícil elegir una sola figura, porque el Puerto de Cartagena ha estado vinculado a muchos nombres destacados a lo largo de sus casi 3.000 años de historia. Pero si tuviera que mencionar uno especialmente inspirador, destacaría a Isaac Peral. Isaac Peral representa el talento, la innovación y la visión de futuro que forman parte de la identidad de Cartagena. Fue un pionero mundial en la tecnología naval, inventor del arma submarina, y su trabajo no solo dejó una huella en Cartagena, sino en la historia marítima internacional. Hoy, Cartagena sigue construyendo submarinos en sus astilleros y exportando tecnología de vanguardia. Algo que la ciudad quiere poner en valor con la iniciativa del Ayuntamiento Cartagena ciudad del submarino. Al mismo tiempo, me inspiran también esas figuras anónimas que representan los trabajadores del mar, marineros, estibadores, ingenieros, comerciantes y navegantes que, generación tras generación, han dado forma al puerto, con esfuerzo, dedicación y tesón para su progreso y futuro.

Uno de los ejes clave de este aniversario es acercar el puerto a la ciudadanía. Ya se han celebrado algunas actividades para conmemorar la efeméride ¿Cuáles son los actos que se van a desarrollar hasta final de año?

En el marco del 150 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto de Cartagena, uno de los grandes ejes de celebración está siendo el acercamiento del puerto a la ciudadanía y la puesta en valor de nuestra comunidad portuaria. Después de verano seguimos con las visitas guiadas a los muelles, todos los sábados, con un recorrido único por las dársenas de Cartagena y Escombreras. Estas rutas no solo permitirán descubrir el funcionamiento interno del puerto, sino que rescatan la memoria viva de sus protagonistas, gracias al testimonio de empleados jubilados y trabajadores portuarios. También queremos proyectar al mundo el puerto como una infraestructura sostenible e innovadora con la regata Ocean Race Europa en el mes de agosto. Va a ser una oportunidad de mostrar la gran bahía que tiene Cartagena como una gran capital del Mediterráneo. También realizaremos unas conferencias y una exposición itinerante. Y, por supuesto, un acto central bajo el lema “3.000 años por delante”, donde se reconocerá la trayectoria de la comunidad portuaria con la entrega de Medallas de Honor y distinciones al mérito en el ámbito portuario

¿Cómo se está trabajando para que la ciudadanía sienta el puerto como algo propio, como parte de su vida cotidiana y no solo como una infraestructura logística?

Una de nuestras prioridades es que la ciudadanía sienta el puerto como suyo, como un espacio vivo que forma parte de su día a día. Es por ello, que estamos transformando nuestra fachada marítima con un modelo de integración puerto-ciudad que es un caso de éxito, de la mano del ayuntamiento de Cartagena. Hace tan solo unas semanas dimos a conocer la remodelación en el frente marítimo de Santa Lucía que se sumará a lo ya realizado en el entorno de Héroes de Cavite y en el sendero azul de Cala Cortina con áreas abiertas y accesibles. Queremos que el puerto no sea una barrera, sino una conexión entre ciudad y mar, que abarca los diez kilómetros de nuestra bahía, de faro a faro. Esto está permitiendo a que se realicen en el frente marítimo un intenso programa de actividades culturales, sociales y educativas, desde festivales, conciertos y eventos deportivos hasta visitas escolares, rutas guiadas y encuentros con colectivos vecinales. Cada año, albergamos cerca de 300 acciones en la fachada marítima. Nuestro objetivo es claro, que el Puerto de Cartagena no solo sea motor económico, sino también un espacio de encuentro, orgullo colectivo e identidad compartida.

Queremos proyectar al mundo el puerto con la regata Ocean Race Europa

Uno de los ejes de esta conmemoración es proyectar el papel logístico del puerto a nivel internacional. ¿Qué papel juega hoy Cartagena en las grandes rutas comerciales y qué margen de crecimiento ve en los próximos años?

El Puerto de Cartagena se ha consolidado como uno de los principales nodos logísticos del Mediterráneo, con una posición estratégica en las rutas marítimas internacionales. Nuestras dársenas nos sitúan como una plataforma clave para el comercio exterior de España como el cuarto puerto en tráfico total de mercancías, líder en graneles e importación. En los últimos años, Cartagena ha reforzado su papel como puerto industrial y energético de referencia alrededor del Valle de Escombreras, con empresas líderes como Repsol, Enagás, Ilboc o Engie, que han hecho de nuestro puerto uno de los polos multienergéticos más importantes del país. Pero también el segundo puerto español en movimiento de agroalimentario contribuyendo a las empresas ganaderas de la región que exportan a todo el mundo sus productos. Sin embargo, para el puerto es clave entrar en el mundo del contenedor para ofrecer el mejor servicio de forma competitiva a las empresas de la Región y, para ello, necesitamos ampliar nuestras instalaciones con dos proyectos estratégicos como son El Gorguel, concebido para acoger tráficos de contenedores de gran escala, y Barlomar, que nos permitirá ampliar la capacidad logística en la dársena de Cartagena, Además, nuestra integración en el Corredor Mediterráneo y la ZAL será clave para enlazar nuestras mercancías con Europa. Queremos jugar un papel aún más relevante en el comercio internacional, no solo como puerto eficiente, competitivo y rentable, sino también como aliado del desarrollo económico sostenible de España y del Mediterráneo. Es una prioridad compartida con el Gobierno Regional que quedará recogida en el Plan Industrial de la Región de Murcia.

¿Cuánto tiempo lleva vinculado al Puerto de Cartagena? ¿Recuerda su primer contacto con el puerto? ¿Qué ha cambiado más: el puerto o usted?

Recuerdo especialmente cuando la feria se celebraba en el puerto. Durante unos días, ese espacio puramente industrial se transformaba en un lugar abierto y festivo, un lugar de encuentro, sobre todo, en una época en la que el puerto vivía de espaldas al mar. Son esos recuerdos los que me han acompañado siempre y lo que refuerzan mi convencimiento de que el puerto debe ser un espacio para el ciudadano, vivo, moderno y conectado con la sociedad. Durante mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de conocer el puerto desde distintas perspectivas. Especialmente durante mi etapa como presidente de COEC, en la que trabajé codo a codo con el tejido empresarial de toda la comarca. Esa experiencia me permitió entender aún mejor el papel estratégico del puerto como eje de competitividad, inversión y generación de empleo para Cartagena y la Región de Murcia. Hoy el Puerto de Cartagena ha dado un salto cualitativo. Es más eficiente, más internacional y más comprometido con la sostenibilidad y la innovación. Y en mi caso, sigo trabajando con la misma convicción de que este puerto debe ser, cada vez más, un motor económico y un espacio abierto al futuro. Hoy como presidente de la Autoridad Portuaria trabajo para que el Puerto crezca en capacidad, en eficiencia, en ambición internacional, y también en compromiso con la sostenibilidad y la ciudadanía.

¿Qué legado espera dejar como presidente de la Autoridad Portuaria?

No pienso en términos de legado personal. Entiendo mi responsabilidad como presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena como una oportunidad de contribuir, junto al gran equipo que conforma esta organización, con la puesta en marcha de proyectos transformadores que consoliden al puerto como un referente a nivel nacional e internacional. Trabajo para aportar valor en esta etapa donde son claves proyectos estratégicos como las ampliaciones del puerto, la integración puerto-ciudad, la transición energética en Escombreras, o el impulso del tráfico de cruceros y la sostenibilidad. Son proyectos que no pertenecen a una persona, sino a una visión compartida entre instituciones, agentes económicos y al compromiso de muchas personas que trabajan cada día por el futuro del puerto. Si algo me gustaría dejar es esa idea, que el Puerto de Cartagena está más abierto, más conectado con su ciudad, más preparado para los desafíos globales y con una hoja de ruta clara para seguir creciendo de forma innovadora, competitiva y sostenible.