Los vecinos de Cartagena vuelven a exigir el sellado de los terrenos de El Hondón

Una guardería, un espacio deportivo y un hotel. Estas son las instalaciones que rodean un terreno contaminado en la zona del Hondón, en Cartagena. En concreto, esta parcela municipal de 27.000 metros cuadrados está ubicada en a la entrada del Polígono Industrial Cabezo Beaza y es usada como aparcamiento por numerosas personas que se acercan a estos lugares, según explica el portavoz de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, Pencho Sánchez.

«El propietario de esas parcelas, Tomás Olivo, tiene que descontaminarlas. Hemos presentado denuncias en la fiscalía y no han contestado. Estamos esperando a ver qué pasa con las denuncias que hemos puesto. La Dirección General del Medio Ambiente y el Juzgado tuvieron que mandar una resolución para vaciar a las balsas. Le daban 48 horas para presentar un proyecto, pero el proyecto se ha sellado hace 8 meses y sin salir de ahí», continúa.

Mientras, el tiempo pasa y los residuos continúan en el mismo lugar durante años. «Los vecinos se siguen envenenando y no se toman medidas cautelares", dice Sánchez, aparte de las que dijo el juez. Las medidas eran que se tenían que vaciar las balsas para que no se mueran los pájaros y sellar todas las zonas. Ahí no se puede descontaminar, no hay ningún vertedero donde se puedan llevar todas esas contaminaciones».

Los vecinos se siguen envenenando y no se toman medidas cautelares Pencho Sánchez — Portavoz de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena

Sobre la compra por parte del Consistorio de unos terrenos contaminados en Los Mateos para construir viviendas, consideró que «no es recibo es que el Ayuntamiento esté comprando manzanas podridas. Ellos sabían cuando compraron ese terreno que estaba contaminado y descontaron unos 200.000 euros y ahora vale la descontaminación unos 500.000 euros. No sé qué negocio hacen los cartageneros».

Sánchez recordó que «nos pasó lo mismo con el terreno de 200.000 metros que compró la entonces alcaldesa, Ana Belén Castejón al Banco de Sabadell en El Hondón, que también sabía que estaba contaminado y dijo que iba a pasar el AVE por ahí, y luego liberó al banco de pagar la descontaminación cuando ya estaba recogido en el convenio jurídico que firmaron».

Para el representante de la plataforma «lo importante es la salud». Asimismo, reclamó como «ya lo hemos solicitado en más de una ocasión, la construcción de un gran parque en la zona afectada que sirva como pulmón verde a la zona».

Hizo hincapié en que la parcelas hay que sellarlas y que «ahora mismo es un vertedero, que la gente va a tirar escombros. No hay control, por parte del Ayuntamiento que es el propietario. Además, el Consejo de Seguridad Nuclear dijo que tenía que estar cerrado y controlado. Y ahí no hay control, hasta hay gente que se mete a dormir ahí, con el peligro que se lleva».

A principios de mes, se reunieron con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres. Morán les anunció que el Miteco exigirá a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que actúe en los suelos contaminados de Cartagena para poner fin a los riesgos que estos conllevan para la salud de los vecinos del municipio, especialmente, los de los barrios de Torreciega y el sector Estación.