Llevan a los tribunales cinco años después la destrucción de un muro púnico tras unas obras

La Asociación Origen ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Cartagena contra el Ayuntamiento, la Concejalía de Urbanismo, la Alcaldía, y una promotora local por cometer los presuntos delitos de expolio, delito contra el patrimonio histórico y cualesquiera que «puedan resultar por la destrucción de un grandioso, único e irrepetible muro púnico construido en época de Asdrubal Barca y Anibal de Qart Hadasht, en el siglo III a. C., que se erigía previamente a la conquista romana de lo que hoy es Cartagena, y de la que tan poco sabemos ni se descubre».

Las actuaciones denunciadas se realizaron el 9 de julio de 2020 con motivo de la construcción de un edificio de apartamentos turísticos en la calle San Diego. Según recuerdan desde la asociación defensora del patrimonio local, en el lugar aparecieron diversos restos, que serían elementos de un muro construido en ‘Opus Africanum’, técnica característica de la arquitectura de los cartagineses.

Han adjuntado un informe técnico pericial elaborado por el exdirector del Arqva, Negueruela

Desde Origen denuncian que «la destrucción de dicho muro cartaginés se llevó a cabo dentro del casco histórico de Cartagena, que está declarado BIC, por lo que goza de la máxima protección del Estado español, y violando la Ley de Patrimonio Histórico por parte de la promotora con permiso del Ayuntamiento». Solicitan las responsabilidades penales y administrativas derivadas de esa actuación a los responsables. Si bien, aunque el edificio ya está en funcionamiento como apartamentos turísticos, este tipo de delitos contra el Patrimonio no prescriben hasta pasados diez años, motivo por el cual presentan ahora la denuncia.

Junto a la denuncia han adjuntado un informe técnico pericial. Este documento sobre «la destrucción de dicho muro cartaginés» ha sido elaborado por el doctor en Prehistoria y Arqueología y exdirector del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqva ) Iván Negueruela Martínez, y la licenciada en Historia del Arte Milagros Viqueira Lamadrid. También han añadido diversas noticias, fotografías y audios sobre la destrucción y el presunto delito cometido.

En la denuncia, tramitada por el abogado Antonio Alarcón Martínez, han instado a que se solicite al Ayuntamiento de Cartagena el informe sobre la demolición del muro y la autorización a dicha empresa.

La Opinión recogió la desaparición del muro durante la construcción del edificio en 2020

Desde la asociación destacan que es la primera vez que dan el paso de denunciar ante el Juzgado el «expolio» del Patrimonio de Cartagena. «No somos partidarios de entrar en ‘mareos y enredos’ que las administraciones públicas, a través de los políticos, hacen para que el ciudadano o asociaciones vayamos, por ejemplo, al Consejo de Transparencia o al Defensor del Pueblo o ante otras Instancias Administrativas, donde no se obliga a los culpables a rehacer, no se les multa y no se consigue lo que la Justicia puede obligarles», explican desde Origen sobre el motivo que les ha llevado a querer sentar en los tribunales al Consistorio y a la empresa que realizó el edificio de viviendas.

«Con la eliminación, destrucción intencionada y no denunciada ni por el Ayuntamiento ni por la Comunidad Autónoma, de este único e irrepetible muro cartaginés, han destruido un importantísimo legado de la Historia Púnica de Cartagena, del Mediterráneo Occidental y de la Humanidad», hacen hincapié.

Asimismo, señalan que «Origen seguirá defendiendo nuestro patrimonio histórico ante culpables tan evidentes como lo acaecido. Y seguiremos también por la vía de Unesco para que sepan el nivel de destrucción de aquellos que deberían defendernos».

En su momento, La Opinión se hizo eco del suceso detallando que «en plena obra de un nuevo edificio destinado a alojamientos turísticos en la calle San Diego se han hallado restos arqueológicos. Se trata de un muro perimetral de más de 2.300 años de antigüedad y perteneciente a la época púnica, un acontecimiento por el que se interesaron muchos vecinos de la ciudad portuaria. Sin embargo, para sorpresa de todos, horas más tarde el muro había desaparecido, un hecho que ha provocado sorpresa e indignación por parte de los ciudadanos cartageneros, que reclaman conocer el paradero del importante resto patrimonial». El Ayuntamiento de Cartagena aseguraba entonces que la obra del Grupo Roca se estaba realizando siguiendo todas las recomendaciones de la dirección general de Bienes Culturales y bajo criterio científico.