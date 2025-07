El PSOE exige un carril bici que conecte los pueblos del Mar Menor

El concejal socialista Pencho Soto reclamará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Cartagena la construcción de una red de carriles bici que conecte todas las poblaciones del Mar Menor entre sí, con Los Belones y con El Algar.

«No es lógico que localidades costeras como Los Nietos o Los Urrutias no tengan carriles bici que las conecten y que permitan a los ciudadanos disfrutar del entorno del Mar Menor sin necesidad de coche», señala Soto.

El edil socialista recuerda que en el año 2007, la Comunidad Autónoma y la extinta Mancomunidad del Mar Menor, presentaron una iniciativa con este mismo fin, «pero, como todo con los gobiernos del Partido Popular, se quedó en una bonita propuesta que nunca ha llegado a materializarse», hace hincapié Soto.

Es habitual ver por las carreteras del Mar Menor y por los caminos existentes a ciclistas, ya que no disponen de carriles para circular. «Esta situación pone en riesgo su seguridad y la de los conductores. Es necesario dar una respuesta a esta situación y hacerlo lo antes posible», explica el concejal del PSOE.

Mejoras en Los Nietos

Asimismo, la pasada semana Soto reclamó mejores comunicaciones, infraestructuras y servicios en Los Nietos. El concejal socialista apuntó que en agosto del pasado año presentó una moción en el Pleno reclamando el arreglo de la carretera RM-F54, que une el Sabinar con Los Nietos y que se aprobó por unanimidad, pero que no se ha cumplido. «Ha pasado un año y no se ha hecho absolutamente nada, demostrando una vez más que Cartagena tiene ciudadanos de segunda, de tercera y de cuarta y que Los Nietos no importan ni al PP ni a Vox», indicó el edil del PSOE.