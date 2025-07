Los chiringuitos desiertos de Cartagena comienzan a adjudicarse tras una nueva licitación

Una de las empresas que se presentó a la segunda licitación para hacerse con la gestión del chiringuito en El Portús ha presentado una reclamación formal ante la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena y del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales porque a su juicio vulnera vulnera requisitos esenciales establecidos en los pliegos de condiciones. Su exposición se basa en que «la empresa está dada de alta en el sector de obra civil, sin ninguna relación con la hostelería ni está dada de alta en el epígrafe IAE correspondiente, falta actividad económica reciente, puesto que no presenta cuentas ni movimientos desde 2013, y tiene posible cierre de hoja registral desde 01/01/2024, no consta personal activo ni capacidad operativa para gestionar un servicio de temporada, tiene una sede inapropiada y no consta ningún antecedente de gestión hostelera, incumpliendo los criterios de solvencia técnica del pliego». El edil de Litoral, Gonzalo López Pretel, señaló que la Mesa de Contratación revisará la documentación aportada por las mercantiles vencedoras para comprobar que cumplen con los requisitos necesarios para ser adjudicatarios.