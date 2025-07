Salinas reconoce que Antelo estaba informado de la moción de censura contra Arroyo en Cartagena

El intento de moción de censura para quitarle el bastón de mando a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que fraguaron MC, PSOE y al primer teniente de alcalde, Diego Salinas, a principios de años sigue dando que hablar. Este jueves en el Debate del Estado del Municipio tema volvió a la palestra en boca del portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, quien dedicó un pasaje breve a "dos miembros de su gobierno que quisieron quitarla como alcaldesa, porque es déspota y autoritaria".

A lo que inmediatamente Salinas saltó, encendiendo su micrófono sin tener el turno de palabra, para asegurar que "eso es mentira, lo único que hace de verdad esto es hacer daño a las personas y a las familias. Eso es mentira". Giménez Gallo le respondió que se alegra enormemente de que haya alzado la voz, "no voy a pegarle ni voy a tocarle la nariz, como se la tocaron cuando usted hizo eso y me envió el WhatsApp diciéndomelo". El presidente del Pleno, Diego Ortega, le pidió a Giménez Gallo que no empleara esos términos a lo que este reiteró que "yo no soy quien le tocó la cara en la foto que usted (Salinas) envía, diciéndome que se la habían tocado con ocasión de la moción".

El primer teniente de alcalde continuó haciendo hincapié en que "lo único que hace es hacer daño a las personas, es lo único que sabe hacer". Asimismo, Salinas se escudó en que "desde el principio, de todo lo que está diciendo (el intento de moción de censura), estaba informado tanto el señor Antelo como la señora alcaldesa". Con esta afirmación quien fuera cabeza de lista por Vox las pasadas elecciones municipales reconoce haber trasladado al presidente provincial del partido liderado por Santiago Abascal sus conversaciones para formar otro ejecutivo local. Así como que hizo lo propio con la primera edil.

Negociaciones con Vox

Una afirmación que en su momento ya hizo Giménez Gallo, quien esgrimió que pensaba que estaba negociando con el partido no con posibles tránsfugas. Cabe recordar que la edil delegada de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, también se reunió para hablar sobre el cambio del ejecutivo local con los grupos de la oposición, tal y como pudo contrastar este periódico.