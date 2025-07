"A mí nadie me tiene que explicar la diferencia entre el Ayuntamiento y el partido: trabajo para el que me votó y el que no"

Después del último congreso popular, el PP de la Región mantiene su peso en la dirección estatal con Noelia Arroyo y Miriam Guardiola. La alcaldesa de Cartagena defiende la «honestidad» con la que, asegura, trabaja «a diario». La regidora, en una entrevista con La Opinión, interpreta su entrada en la dirección nacional como un reconocimiento al trabajo que desempeña en la ciudad portuaria.

¿Qué supone para usted formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular?

Lo veo como un reconocimiento al trabajo que estamos desarrollando en Cartagena, tanto desde el Ayuntamiento como desde el propio partido. Cartagena tiene más voz y más protagonismo en la política nacional gracias a este nombramiento: sin duda lo interpreto como un reconocimiento al trabajo que estamos realizando. Y también como un voto de confianza y una oportunidad que vamos a aprovechar para seguir impulsando Cartagena y defender los intereses de todos los cartageneros en un ámbito más amplio.

¿Por qué cree que Alberto Núñez Feijóo ha decidido sumarla a su equipo?

Creo que Feijóo me ha incorporado porque quiere tener diferentes perfiles que representen todo el territorio nacional. Además, le da mucha importancia

al municipalismo y a la importancia de que tengamos voz los alcaldes, que estamos en la gestión municipal y centrados en hacer política útil, en resolver problemas de nuestros ciudadanos y en aprovechar oportunidades. Ese es el papel que creo que debo jugar en reconocimiento a toda la labor que estamos desarrollando los alcaldes del Partido Popular de la Región de Murcia.

Feijóo no me incorpora para hablar solo de Cartagena, aunque efectivamente mi primer compromiso es con Cartagena, pero voy a aprovechar la oportunidad que me ha dado el presidente para hablar en el ámbito ejecutivo del principal partido de España de los muchos proyectos que pueden aportar Cartagena y la Región de Murcia al contexto nacional.

¿Cómo lo va a compaginar?

Es una responsabilidad política, no un cargo ejecutivo a tiempo completo. Creo que es perfectamente compatible con desempeñar mi labor como alcaldesa. Lo asumo también con la responsabilidad de que la Región tenga más protagonismo en el Comité Ejecutivo Nacional en un momento en el que la máxima prioridad del Partido Popular, que es el primer partido de España y la única alternativa real al gobierno que tenemos ahora mismo de Pedro Sánchez, es poder recuperar el país y devolver España a los españoles. Y frenar esta situación que se ha generado en nuestro país, que intentan normalizar por parte del gobierno de España, pero que para nosotros no es normal, el ambiente que se está generando ya es irrespirable e insostenible, c

on lo cual lo tomo como una responsabilidad más política que como una obligación ejecutiva a tiempo completo. Mi obligación, mi compromiso y mi máxima prioridad sigue siendo Cartagena.

¿Qué le ha llevado a usted hasta ese lugar?

Estoy aquí por la oportunidad que me da Feijóo, pero también por la oportunidad que me da el presidente del Partido Popular en la Región de Murcia, Fernando López Miras, que sí que ha demostrado desde que Feijóo está al frente de nuestro partido a nivel nacional, el peso que ha ganado la Región en el partido a nivel nacional. Creo que ambos le dan mucha importancia y son muy conscientes del trabajo que desarrollamos los alcaldes, que estamos en primera línea, de la política útil que desarrollamos, del compromiso que asumimos, el contacto permanente con nuestros vecinos para poder también conocer de primera mano las necesidades y las oportunidades de nuestros territorios. En ese sentido, eso es lo que creo que quiere tanto el presidente regional como el presidente nacional. Q

uieren alcaldes que estén en contacto permanente con sus vecinos, que tengan esa capacidad de resolver problemas desde la urgencia de un ayuntamiento pero que tengan también la visión y la capacidad de generar proyectos ilusionantes, de garantizar la estabilidad en sus municipios, de garantizar la gobernabilidad, de aprobar presupuestos y de desarrollar las políticas del PP en nuestros territorios.

Es su gestión municipal la que quiere exportar Feijóo a la Moncloa?

Es una marca que representa la labor que estamos desarrollando los alcaldes del PP en la región, que somos mayoritarios. Es un reconocimiento a ese trabajo tan complicado del municipalismo, con recursos a veces escasos y con dificultad de ejercer nuestro trabajo a veces por el poco apoyo que recibimos del Gobierno de España, que está centrado en otras cosas y no lo está en aprobar Presupuestos, ni en tener estabilidad, ni en servir a los españoles. También es una manera de demostrar, por parte del presidente nacional, que en su equipo tiene que haber diferentes perfiles. Los alcaldes representamos a lo que más valor le da Feijóo, que es anteponer siempre los intereses de nuestros vecinos a los intereses o divisiones partidistas, no estar en el conflicto, no estar en el enfrentamiento, no estar en el ruido, no estar en la distracción, sino estar centrados en política útil, en el servicio, en la vocación de servicio. Y no darle más importancia nunca a la gestión de los egos, sino siempre al servicio de los demás.

¿Está construyendo su futuro equipo de gobierno?

Yo creo que Feijóo está construyendo en el Partido Popular y en este Congreso una alternativa real. La única posible al gobierno que tenemos actualmente de Pedro Sánchez. Creo que está diseñado con el objetivo principal de que consigamos sacar a España de esta pesadilla, porque se está convirtiendo en eso. Un gobierno que no presenta presupuestos, que no tiene estabilidad, que utiliza todas las instituciones en beneficio propio, que se aleja del marco constitucional, que pone en peligro nuestra democracia, que no respeta la separación de poderes. Hay que acabar con ello. Está diseñando un equipo con el objetivo principal de recuperar la normalidad de las instituciones del Estado, recuperar el marco constitucional y que España vuelva a ser de los españoles.

¿Cómo ve esa «pesadilla»?

Creo que el gobierno de Pedro Sánchez, no digo el gobierno del PSOE, porque creo que hay muchos militantes socialistas que están en desacuerdo con la política de Pedro Sánchez... creo que Sánchez utiliza las instituciones con fines ideológicos, dogmáticos y partidistas.

Confunden las instituciones con los intereses de partidos y lo hacen permanentemente. Hay un marcado carácter sectario e ideológico en todas y cada una de las decisiones que toma el Gobierno de España en el territorio nacional. Lo hemos visto recientemente con cuestiones de Estado, que en función del territorio se toman unas decisiones u otras, hay unos privilegios o hay un castigo, y cómo se somete a esas coacciones por el simple objetivo de mantenerse en el poder, no porque sea lo mejor para España. Lo creo firmemente y hay ejemplos de ello. Nosotros hemos visto como se declaraba de urgencia el derribo y desalojo de la casa cuartel de la Guardia Civil y luego se declaraba la no urgencia de construirlo, cuando se ha declarado de emergencia un dispositivo para atender a personas migrantes y somos el único municipio de España que recibimos migrantes que nos llegan a través de la costa por las mafias, fruto de la ausente política migratoria del Gobierno de España. El Ejecutvio central nos somete a un reparto que abusa de nuestra solidaridad, m

ientras deja al margen a Cataluña y el País Vasco.

¿Cuáles son los valores que rigen a Noelia Arroyo?

La honestidad, en el Ayuntamiento se trabaja con honestidad, con vocación de servicio público y con transparencia. Respetando por encima de todo las instituciones, a mí nadie me tiene que explicar la diferencia entre la institución y el partido. Trabajo a diario sin descanso para representar a todos los cartageneros, a los que me votaron y a los que no.