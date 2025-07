El Ayuntamiento de Cartagena enviará órdenes de ejecución al Camping Villas Caravaning para regularizar su situación

Un equipo multidisciplinar del Ayuntamiento de Cartagena ha inspeccionado recientemente, parcela a parcela, el Camping Villas Caravaning. Esta actuación técnica, llevada a cabo por cinco técnicos municipales de distintas áreas, tenía como objetivo elaborar un informe exhaustivo que ha sido la base para emitir órdenes de ejecución dirigidas a la empresa titular del camping, responsable de acometer las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones y cumplir con la normativa vigente.

“El Camping Villas Caravaning, hay que recordar que es un camping, que tenía licencia de camping y que comprobamos, tras denuncias vecinales, que habían instalado el orden de entre 80 y 90 mobile homes sin licencia y que además tenían diferentes instalaciones que ponían en riesgo la salud y la seguridad de las personas”, explicó el concejal de Urbanismo, Diego Ortega.

El informe técnico municipal revela deficiencias graves, como el uso de materiales altamente combustibles en muchas parcelas, importantes problemas en la red eléctrica general e individual, y la ausencia de un sistema de prevención y protección contra incendios que cumpla con el Código Técnico de la Edificación. Estas circunstancias suponen un riesgo real para la salud y seguridad de las personas residentes, según detallan desde el Consistorio.

Irregularidades

El Ayuntamiento, por medio de estas órdenes de ejecución, requerirá que se acometan las actuaciones necesarias para subsanar las irregularidades, y permitir así la reapertura segura de las zonas comunes, hoy clausuradas por motivos de seguridad y legalidad urbanística.

El concejal de Urbanismo, Diego Ortega, recordó que la actividad del camping está suspendida desde 2022 y que, aunque se confiaba en la voluntad de corrección por parte de la empresa, las inspecciones recientes han evidenciado que persisten los problemas. “Tres años después, cuando pensábamos que estaban arreglando las instalaciones, lo que comprobamos es que no era así”, reiteró Ortega.

El edil insistió en que el Ayuntamiento actúa con responsabilidad, tras recibir numerosas denuncias vecinales, y con el objetivo prioritario de proteger a los residentes. “No podemos permitir que se repita una situación como la vivida en los incendios de 2021 y 2022, que afectaron a 25 parcelas y causaron una víctima mortal”, concluyó.

Manifestación vecinal

Este jueves por la mañana más de 400 personas se han congregado frente al edificio administrativo del Ayuntamiento de Cartagena en la calle San Miguel para "pedir con calma y determinación, una sola cosa: poder trabajar", detallaron fuentes de la empresa propietaria del complejo turístico.

Desde la mercantil recordaron que desde que el 26 de mayo, el Ayuntamiento ordenó el cierre total de los espacios públicos del camping, "hemos actuado con seriedad y compromiso: Nos hemos rodeado de especialistas para redactar un Plan de Seguridad (Plan de Autoprotección), que ya está finalizado y conforme a la normativa vigente". Asimismo, destacaron que "hemos iniciado oficialmente el Plan Especial, en colaboración con el despacho de urbanismo AAUP y los servicios técnicos municipales".

El camping presentó el 19 de junio una solicitud formal para una reapertura parcial del 20 % del camping, en concreto los sectores I, J, K y L, "zonas completamente seguras y sin parcelas privadas".

Apuntaron que "nuestro objetivo es claro: permitir que los empleados retomen su trabajo, reactivar una actividad económica mínima y cumplir con nuestros compromisos, en particular el pago de las facturas de agua, que hoy superan los 200.000 euros. Desde esta solicitud del 19 de junio, no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento".

«Hemos hecho todo lo posible para cumplir con los requisitos. Hoy, lo que pido no es un trato de favor, sino simplemente el derecho de mis equipos a volver a trabajar. Aman este camping, viven de él. No se puede dejar a 90 familias sin respuesta, sin esperanza», comentó la directora del Camping Caravaning La Manga, Ana Pérez, quien hizo un llamado solemne al Ayuntamiento para que escuche la voz de sus ciudadanos, porque "no pedimos privilegios. Solo pedimos poder trabajar en un camping seguro, legal y conforme".