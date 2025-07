Un grupo de trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia en Cartagena, en huelga de hambre

Más de 20 días después de comenzar la huelga indefinida, un elevado grupo de trabajadores han decidido comenzar en la tarde de este martes una huelga de hambre tras no llegar a un acuerdo con la patronal en la mesa del plus de astillero. La reunión entre los representantes sindicales y la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), que tuvo lugar en la sede de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), se prolongó varias horas, aunque finalmente no llegaron a un acuerdo.

Según detallan desde UGT y Csif la patronal del metal condiciona las negociaciones a la desconvocatoria de la huelga, algo a lo que se niegan los propios trabajadores, por lo que los empleados de las contratas de Navantia en Cartagena continuarán con el parón.

Este miércoles a las 6 de la mañana tendrá lugar una asamblea de trabajadores para darles a conocer los resultados del encuentro.

La huelga indefinida de las empresas auxiliares de Navantia en Cartagena, iniciada el 17 de junio, mantiene una fuerte presión laboral tras más de tres semanas de movilizaciones. Convocada por UGT-FICA, CSIF y la Unión de Empresas Auxiliares (UEA), la protesta cuenta con el respaldo de unos 2.000 trabajadores, aproximadamente la mitad de la plantilla del astillero.

Las cuestiones que han provocado esta convocatoria de huelga se han venido anunciando en los últimos meses: la creación del denominado 'Plus de Astillero', sobre todo para los trabajadores de las empresas auxiliares que trabajan en Navantia, y la regulación de la subrogación de las plantillas en las empresas auxiliares.