Las previsiones hoteleras de Cartagena superan las del pasado verano

Los conciertos este fin de semana de Arde Bogotá han llenado casi por completo las plazas hoteleras de la ciudad de Cartagena, según detalló el presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (Hoy Tú) y gerente del ‘Hotel Los Habaneros’ de Cartagena, Bartolomé Vera, «en el momento en el que tienes un evento de este tipo, lo colapsa todo, es decir, ya no hay disponibilidad hotelera ninguna. Lo que está ocurriendo es que hay gente que se ha alojado en La Manga, incluso en Murcia y se vienen a Cartagena».

Además del público local han recibido clientes de diferentes zonas de España como Burgos y Valladolid, según explica Vera este tipo de eventos multitudinarios tienen dos consecuencias muy positivas. La primera de ellas es el impacto económico del propio evento tanto para los alojamientos como para la restauración, en ese mismo momento, en este caso son «casi 20.000 personas distintas por día las que van a visitar Cartagena» y la segunda es «la visibilidad que se le da a la ciudad de Cartagena de personas que no han venido nunca, que no conocían la ciudad y que vienen cada vez a su banda favorita o a su grupo».

Vera comenta que las previsiones del sector para este verano son buenas, «el segundo trimestre ha sido bastante bueno, hemos subido en ocupación y hemos subido también al nivel de alojamientos en el precio medio un poquito».

Si bien afirma que todavía hay que esperar a las reservas de última hora. «La costa está ya prácticamente al 80% de ocupación y nosotros en la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta que la ciudad de Cartagena es mucho de reserva de última hora, estaremos por encima del 60%», detalla.

A falta de estas últimas confirmaciones, «las previsiones son buenas, pensamos que superaremos las cifras del año pasado con los datos que tenemos actualmente» y «si encima se organizan eventos como los de las dos últimas semanas evidentemente ayuda a que los números superemos a años anteriores».

«Hay una situación turística a nivel nacional muy buena y eso evidentemente también se replica en la Región de Murcia, nosotros tenemos que seguir fomentando», apunta el gerente hotelero, quien hace hincapié en que «no podemos parar de hacer promoción, porque hay muchos clientes del hotel que han venido por primera vez al evento y que se han encontrado en una ciudad a la que quieren volver a hacer turismo. Es importantísimo que nos conozcan no solamente a la ciudad de Cartagena y Murcia, sino a toda la Región».

Desde su experiencia recuerda que cuando los turistas llegan su expectativa es menor que la que se encuentra. «No nos hemos promocionado mucho en el pasado, somos un destino muy poco conocido, pero sí que es verdad que tenemos una oferta turística y una gastronomía inmejorable», añade.

Con estos número no olvidan que Cartagena necesita más plazas hoteleras porque «si queremos en un futuro ser un destino turístico importante o tenemos plazas de hoteles, o no vamos a ser nunca un destino turístico. Es decir, lo principal para que un destino se convierta en destino turístico de primer nivel es que haya una capacidad de alojamiento lo suficientemente amplia para dar cobertura a las personas que van a venir. Si las personas que van a venir no se pueden alojar, evidentemente no van a venir».

Ocupación media al 60%

Además, «si no encuentras alojamiento en la ciudad, pues te alojas donde más cerca puedas. Pero siempre que hay un evento y más de esta dimensión de personas, no tenemos capacidad para dar cobertura en la ciudad. Hay que utilizar hoteles de los municipios limítrofes», señala. Según los cálculos de la patronal la ocupación hotelera media en Cartagena está por encima siempre del 60%.

«Nos faltan plazas. En los últimos años no ha habido inversiones grandes de hoteles, y cada vez estamos siendo un destino más turístico. Los datos nos están diciendo que año tras año estamos subiendo el número de pernoctaciones», destaca Vera.

Además de más plazas hoteleras, «necesitamos actualizar y modernizar la planta que hay para dar un mejor servicio e intentar captar un cliente, un turista de mayor poder adquisitivo, es decir, más gente, pero gente que gaste más dinero».