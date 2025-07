El Ayuntamiento de Cartagena inicia la subasta de cinco inmuebles para cobrar deudas

El Grupo MunicipalSocialista denuncia que el equipo de Gobierno de Noelia Arroyo sigue sin adoptar medidas para «frenar la nefasta deriva económica del Ayuntamiento. De hecho, la alcaldesa aún no ha presentado el Plan Económico Financiero , que está obligada a realizar por su nefasta gestión de las cuentas municipales». «Mucho nos tememos que no entrará en vigor hasta el último trimestre del año. Es inaceptable la forma que tiene el Gobierno de Arroyo de saltarse la normativa. Como sigan así, el incremento de los fondos que el Gobierno de España ha enviado no será suficiente para tapar el enorme agujero económico que están haciendo a las arcas municipales», explica el edil socialista Pedro Contreras.