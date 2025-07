Coger el autobús en Cartagena es más caro desde hoy al bajar las bonificaciones

Coger el autobús en el casco urbano de Cartagena es más caro desde este martes, 1 de julio. Por ejemplo, cada viaje del bonobús saldrá ahora a 0,45 céntimos en vez de a 0,30, mientras que el del bono de familia numerosa se incrementa de 10 a 15 céntimos. El motivo: hay menos subvenciones por parte de la Administración central.

La medida será aprobada este jueves en la Junta de Gobierno Local y se aplicará hasta el 31 de diciembre de este año, informaron desde el Ayuntamiento.

Desde el Consistorio que dirige Noelia Arroyo insistieron en que «las tarifas son las mismas, lo que se ha ajustado ha sido la bonificación». En este sentido, explicaron que «hay bonificaciones que son una novedad como el que los menores de hasta 14 años no paguen» y aseguraron que un billete, sin bonificación, costaría aún más: saldría por 0,75 céntimos.

El Consistorio indica que la culpa de que los vecinos tengan que pagar más es del Gobierno de Pedro Sánchez

Las nuevas tarifas del transporte público urbano contemplan una bonificación del 40% en los abonos y títulos multiviaje, con la cual, por ejemplo, cada viaje del bonobús «se queda en 45 céntimos, 15 céntimos más; los jubilados pagan 33 céntimos, 12 céntimos más y las familias numerosas especiales 15 céntimos».

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, considera que la culpa de que los vecinos tengan que pagar más por subir al autobús la tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que «el Ayuntamiento continúa adelantando los fondos necesarios para mantener los descuentos y no perjudicar a los usuarios», indican fuentes municipales. Así, «mientras el Gobierno central no paga lo que debe, Cartagena sigue tirando del carro para que los ciudadanos no paguen el doble por un servicio público esencial», apuntó el citado edil.

Ortega insistió en que «no es justo que los cartageneros paguen dos veces por un servicio que el Estado debería estar financiando» y reiteró que «nosotros seguimos apoyando el transporte público, pero exigimos al Gobierno central que cumpla con su parte».

Cabe recordar que lo que estaba en vigor, prorrogado hasta el 30 de junio de este año, era la bonificación del 60 por ciento del precio de los abonos de las líneas de autobuses urbanos. «La medida va en la línea del acuerdo con la decisión del Gobierno de España de prorrogar esta medida contemplada para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania», detallaron entonces fuentes municipales.

Entonces, Arroyo apuntó que el coste de la bonificación, cifrado en unos dos millones, iba a ser asumido a partes iguales por el Estado y por el Consistorio de la ciudad portuaria, y que cada viaje del bono general seguiría costando 30 céntimos (ahora va a costar 45).

Frecuencia reforzada

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Cartagena ponen el acento en que «se ha reforzado la frecuencia de las líneas más demandadas, especialmente en horas punta, beneficiando especialmente a zonas como La Manga y Cabo de Palos, con bonificaciones específicas y mejoras de conexión con el centro urbano».

«Además, se han modernizado 14 paradas con nuevas marquesinas equipadas con pantallas digitales de información en tiempo real, cargadores USB, conectividad Wi-Fi, códigos NaviLens y mini ecopuntos de reciclaje», destacan desde el equipo de Gobierno.

«Gracias a estas mejoras, el uso del autobús urbano ha aumentado un 16% en los dos últimos años, superando los 7 millones de desplazamientos en 2024», celebran desde el Consistorio.