Cartagena, orgullosa de celebrar los 20 años del matrimonio igualitario

Miles de personas salieron ayer a las calles de Cartagena ataviadas con banderas arcoirís para reivindicar con orgullo los derechos del colectivo LGTBIQ+, dar visibilidad a la diversidad y exigir igualdad real en todos los territorios, también en los más pequeños.

Una jornada festiva llena de color, plumas y brillo en la que se celebró la alegría por «los derechos conseguidos» desde hace años. Matrimonios que pudieron casarse gracias a la ley que permite el matrimonio igualitario, parejas, grupos de amigos y familias participaron en la gran manifestación del EnorgulleCT que recorrió el centro de la ciudad desde las inmediaciones de la Plaza de España hasta la Plaza del Ayuntamiento.

El respeto, la diversidad, la música y el color inundaron la ciudad al paso de la manifestación encabezada por las pancartas de las entidades participantes, como la coordinadora feminista de Cartagena y los scouts locales, tras ellas comparsas como Sambao y los grupos coreográficos pusieron el toque festivo a la marcha que cerraban las carrozas. Esta edición por primera vez han salido con un vehículo representantes de Comisiones Obreras y la Federación de Carthagineses y Romanos junto al Partido Socialista, que desplegó todo su esplendor con una de dos plantas, la más grande del desfile.

Miles de manifestantes pasan por la Puerta de Murcia con una bandera arcoirís. / Iván J. Urquízar

La celebración continuó en la explanada del puerto con la lectura del Manifiesto 2025. «Las celebraciones del orgullo no son, ni mucho menos, solo una fiesta. El orgullo es vivir y vivirse, es reivindicación de la libertad y la dignidad, y por ello lo convertimos en fiesta y diversión, sin olvidar de dónde viene y hacia dónde continúa caminando: la rebeldía frente a la opresión y la represión. Siempre la rebeldía frente a quienes nos quieren armarizadas, a quienes nos miran con desprecio e intolerancia», destacaron. También celebraron los 20 años de la ley del matrimonio igualitario: «Una simple frase en el Código Civil nos permitió pasar a ser ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones y derechos para formar nuestras familias», recalcando que «no fue casualidad. No fue un regalo. Fue el fruto de décadas de lucha, de calles llenas, de armarios rotos, de activistas incansables. Una victoria colectiva que nos dijo por fin: vuestros amores importan, vuestras familias existen, vuestras vidas cuentan».

Sin olvidar que «vemos cómo el odio se disfraza de libertad de expresión. Se nos ridiculiza, se nos censura, se nos invalida, se nos niega nuestra identidad», entre los participantes en la marcha algunos portaban pancartas con el lema «hoy Cartagena también es Budapest, ¿Hungría en la UE?» y otros señalaban «el lobby gay no existe y la tierra no es plana».

Cartagena, orgullosa de celebrar los 20 años del matrimonio igualitario / Iván J. Urquízar

Asimismo, exigieron un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia todas las personas vulnerables: LGTBIQ+, migrantes, racializadas, con discapacidad, sin hogar, gitanas, mujeres, mayores y menores porque «no podemos permitir que en nuestra democracia haya lugar para el odio».

Recordaron que en más de 60 países ser LGTBI+ sigue siendo un delito que en algunos casos se castiga con cadena perpetua y en 6, con la muerte. «En demasiados lugares, basta un gesto, una sospecha o una palabra para perderlo todo: la libertad, la familia, la vida. No podemos quedarnos calladas. No podemos mirar a otro lado. Nuestro orgullo no termina en nuestras fronteras».

Cartagena, orgullosa de celebrar los 20 años del matrimonio igualitario / Iván J. Urquízar

Después dio comienzo la Gran Noche del EnorgulleCT en la que La Ogra que todo lo logra, Kelly Roller, Miss Meferina, Penny Rabbit, Kitty Minaj, Lolita Versache, Tina X, Hernan y Muca Dj pusieron a bailar a todos los presentes, que disfrutaron de sus actuaciones para culminar diez días de actividades culturales y festivas con el objetivo de reivindicar la libertad sexual. n