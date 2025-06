"Me hundió, me refugié en cosas no compatibles con ser deportista"

Tras la sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Murcia que absolvía al cartagenero José Anastasio Fernández de un delito de violación, el joven futbolista comparecía ayer, flanqueado por su familia y abogados, para dar su versión de los hechos tras cuatro años de «infierno». En primer lugar, el letrado de ‘Nasta’ (como se conoce al joven) aclaraba que «queremos manifestar expresamente nuestra absoluta y total repulsa a la violencia machista, a cualquier tipo de agresión de un hombre contra una mujer, sea una agresión física, sexual, psicológica o económica». Por lo tanto, antes de comenzar a dar sus explicaciones realizaron un minuto de silencio «en solidaridad con las víctimas» de este tipo de violencia.

Dicho esto, el abogado del joven, Javier Meseguer, afirmaba que el futbolista «ha sufrido una denuncia falsa basada en hechos falsos, que ha provocado cuatro años de procedimiento judicial y una presunción de facto de culpabilidad desde el minuto cero. Lo detuvieron, lo esposaron y lo metieron en un calabozo con las esposas puestas».

Meseguer destaca el sufrimiento de las padres, que «han vivido cuatro años destrozados sin saber si a su hijo le condenaban a 12 años de prisión o 10, como pedía el fiscal. A pesar de todas las pruebas que acreditaban la inocencia, en el juicio no alegamos la presunción de inocencia, sino la inocencia acreditada».

El letrado señala que tres médicos certificaron que «no existía ninguna lesión, solo la pérdida del himen. La chica perdió la virginidad esa noche, lo cual siempre fue reconocido por José Anastasio y por todos los chicos que estaban en esa casa», a la vez que hace hincapié en que la denunciante «fue objeto de una recriminación importante de su madre en la Comisaría cuando la recogió por haberse quedado en casa de unos chicos tras el toque de queda».

Por su parte, ‘Nasta’ cuestiona que «me pedían 12 años de cárcel a mí en el caso de que yo hubiera sido culpable, pero ahora que se ha demostrado que soy inocente, esta chica se va de rositas, ¿por qué no hay una ley que, por cada denuncia falsa que se haya demostrado que es así, se le ponga la misma condena a esa mujer?». Si bien deja claro que «si lo mío hubiera sido verdad, 12 años se quedan cortos».

Además, afirma que «gracias a mi personalidad lo he podido sobrellevar bien en algunos aspectos, pero a lo mejor una persona menos fuerte no lo hubiera podido soportar». En concreto, «en el fútbol me hundió porque coges esa fama y no eres lo suficientemente maduro con 20 años, te refugias en cosas que no son compatibles con ser deportista profesional para intentar evadirte de eso de no poder estar en tu casa, de estar por la noche y escuchar a mi madre llorar. No quería ni estar en mi casa, quería estar con mis amigos, intentar pasármelo bien, pero para evadirme del problema real».

El joven recuerda que «en todo momento me comporté súper bien con ella, que a lo mejor ella esperaba que su primera vez fuera más romántica o con un novio que conociera más tiempo es cosa suya, lo que sí estoy totalmente seguro es que fue consentido». Tampoco olvida esa noche, la ha rememorado miles de veces en su cabeza durante esos cuatro años, «hasta el más mínimo detalle». Cuando se supo que estaba acusado de violación fueron muchos los comentarios en redes sociales. Ahora, añade, «no espero el perdón de nadie, pero sí que aprendan y no se prejuzgue a nadie, les podía haber pasado a ellos o a sus hermanos».

«He estado de fiesta y me han estado tirando hielos diciéndome violador», comenta a la vez que dice que «siempre he estado apoyado y arropado por mis amigos y yo mi vida yo la he intentado dentro de la normalidad llevarla igual».