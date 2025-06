Vox se desmarca de la exhibición de banderas LGTBI "organizada por el PP en el Ayuntamiento de Cartagena"

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha manifestado que su formación no participará ni respaldará ningún evento LGTBI organizado por el PP dentro del gobierno municipal. “Este tipo de actos no representan los verdaderos intereses de los homosexuales, sino que responden a una agenda ideológica financiada con el dinero de todos los cartageneros”, ha afirmado López Pretel.

Vox ha recordado que el Gobierno local está formado por dos partidos, Partido Popular y Vox, y "aunque forman parte del mismo equipo, esta iniciativa ha sido promovida exclusivamente por el Partido Popular". Además, desde Vox han asegurado que no han participado ni sido informados sobre la colocación de banderines en el municipio, por lo que no pueden respaldarlo. “Queremos aclarar que esta acción representa únicamente la posición del Partido Popular dentro del gobierno municipal, y no refleja la postura conjunta de todo el equipo de gobierno”, ha matizado el portavoz.

En este sentido, Pretel ha asegurado que, si los cartageneros “apoyan en las urnas con contundencia a Vox”, no se destinará ni un solo euro de sus impuestos a financiar “fines ideológicos heredados del consenso progre que no representan al conjunto de los homosexuales ni a la mayoría de los ciudadanos”, ha señalado López Pretel.

“Las fiestas del orgullo no son más que una excusa para justificar el despilfarro político e ideológico que llevan décadas promoviendo gobiernos de turno del PP y del PSOE. Al contrario de lo que sucede en otras culturas y en otros continentes, en España, los homosexuales no ven amenazadas sus libertades ni sus derechos. Vox es garantía de sentido común, de respeto a todos los individuos y de una administración responsable, centrada en los verdaderos problemas de los cartageneros”, ha declarado.

A renglón seguido, López Pretel ha añadido que “cada vez más homosexuales se rebelan contra la colectivización y el uso que los progres hacen de ellos. En Vox creemos en la dignidad de todas las personas y respaldamos a aquellos homosexuales que no sólo son víctimas directas de esta colectivización forzada sino también, de la precariedad que han traído los diferentes gobiernos de turno”.

En contra, el líder local de la formación de Abascal sí ha mostrado su rechazo frontal “contra los chiringuitos ideológicos que utilizan supuestas reivindicaciones para obtener subvenciones públicas, manipular a los ciudadanos y fomentar la división social”.

El portavoz de Vox en el Consistorio de Cartagena también ha demando al Gobierno central y al Ejecutivo regional “políticas reales para proteger a los homosexuales”, entre las que ha destacado “frenar la inmigración ilegal que trae consigo culturas contrarias a nuestras libertades y en las que la homosexualidad es perseguida incluso con la cárcel o la muerte”.

“La dignidad de las personas no depende en ningún caso de su orientación sexual. Dignidad no es poner una bandera de un lobby ni hacer una cabalgata. Dignidad es llegar a fin de mes, tener una vivienda pública, unos servicios públicos eficientes y andar sin miedo por las calles”, ha zanjado López Pretel.