Cartagena, sin guardias ni cuartel

Tras demolición del Cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, que comenzó en septiembre de 2023, la construcción de un nuevo inmueble en el que ubicar el destacamento de la benemérita es uno de los proyectos más esperados en el municipio. Casi dos años después de que la maquinaria pesada redujera a escombros el acuartelamiento, en el solar de la calle Ángel Bruna, un inmeso solar aguanta el paso de los meses, testigo de lo que un día fue. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el Cuerpo, aglutinando a 26.000 guardias civiles en todo el territorio nacional y al 50% de la plantilla de la Región de Murcia, recuerdan que «una vez demolido el acuartelamiento por completo hace un año el Consejo de Ministros suspendió el Contrato por Emergencia y lo transformó en un contrato ordinario sujeto a una nueva tramitación y por supuesto a un nuevo presupuesto».

Además, con la llegada de la época estival a esta situación se suma la denuncia de que otro año más no habrá guardias civiles suficientes para prestar servicio en el marco de la Operación Verano.

AUGC ha criticado en numerosas ocasiones la escasez de guardias civiles y las paupérrimas plantillas de todas las unidades de la 5ª Zona de Murcia, tanto de la zona de costa como de su interior. «En reciente respuesta del Portal de Transparencia el Ministerio del Interior ha cifrado en 1.058 efectivos destinados en Seguridad Ciudadana en nuestra Región. Sin embargo, esta cifra no es real, ya que hay que descontar unos 150 agentes que se dedican a diferentes unidades funcionales como los Equipos de Viogen, los Equipos ROCA o los de ciberdelincuencia y otros 150 puestos aproximadamente que están vacantes», exponen.

AUGC reclama de un modo continuo el aumento de la plantilla de Seguridad Ciudadana, concretamente de unos 500 agentes «para dar respuesta al aumento del número de delitos de los últimos años, a los nuevos tipos delictivos de mayor complejidad y al aumento de la población tanto residente como flotante por migración irregular o turismo estacional».

Desde la asociación recuerdan que «la Región sufre un incremento poblacional con motivo del periodo estival que multiplica notablemente la conflictividad en todos los cuarteles, con especial incidencia en los costeros como Águilas, Mazarrón, Cabo de Palos o San Javier, que «no superan ninguno de ellos los 40 efectivos».

Señalan que «igual que en 2024 la Operación Verano de la Guardia Civil se realizará con la plantilla de la 5ª Zona de Murcia sin refuerzos de otras Comandancias, hemos de insistir en la sobrecarga de trabajo de los diferentes cuarteles de la Región que a las plantillas deficitarias ya comentadas se añade el periodo vacacional estival con una reducción de 1/3 de plantilla por este motivo». Cuestionan que desde Interior se pretende solventar esta situación con la designación de un centenar de Guardias Alumnos en prácticas que se incorporaran a mediados de julio una vez que finalicen el periodo escolar en la Academia de Baeza.

Afirman que «esta no es la solución, solamente un parche que se ha hecho habitual todos los años. Aunque en cifras se aumenta la plantilla de guardias civiles, en realidad esta situación no solo no soluciona este déficit, sino que crea otros problemas ya que los Guardias Alumnos se encuentran en prácticas no pudiendo prestar servicio por si mismos sino bajo la tutela de un Guardia Profesional», es decir, «no solo no pueden ser autónomos en su trabajo, sino que se encuentran realizando prácticas durante un año para finalizar su periodo académico de formación y por tanto ir adquiriendo la experiencia necesaria en situaciones de seguridad ciudadana».