PP, PSOE y Vox vapulean a la «Cartagena llorona» de MC

Triste, llorona, populista y acomplejada. Estos son algunos de los adjetivos utilizados por los portavoces municipales para referirse a la forma de ver Cartagena que a su juicio tiene MC, el grupo municipal que había convocado un pleno extraordinario, en el que aparecieron hasta los elefantes de Aníbal. Jesús Giménez Gallo, portavoz de Movimiento Ciudadano, propuso la celebración de esta sesión para que el Pleno se pronunciara instando a que se remuevan todos los obstáculos legales y políticos que lastran el presente y comprometen el futuro del municipio. El pleno, sin duda se pronunció.

Comenzó su exposición el líder de MC planteando la sesión como una oportunidad de cambiar desde Cartagena una región de la que «nadie duda que ha sido un fracaso su modelo autonómico", alabando el municipalismo y exigiendo la segunda descentralización porque «queremos transformar para mejorar la vida de los cartageneros con iniciativas frente al abandono institucional, menos promesas y más realidades». Cartagena necesita respuestas, apuntó Giménez Gallo, que fue sin embargo el que recibió las contestaciones del resto de partidos, con excepción de Ana Belén Castejón, la única que le tendió la mano a, como ella misma se encargó de recordar, su antiguo socio de gobierno.

El portavoz socialista, Manolo Torres, fue el primero en defender su posición contraria a la «filosofía de lo absurdo» que, a su entender, representaba la sesión de este jueves. Torres esgrimió proyectos y recordó detalladamente los más de 300 millones de euros de los fondos europeos que se están ejecutando en el municipio frente a la lista de iniciativas que detalló Gallo que representa «una Cartagena llorona que se autocastiga y lamenta». Su forma de cartagenerismo es «pasar a la acción, presentando el proyecto de ley para la comarcalización en la Asamblea».

Siguió su disertación el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, quien no dudó en reprochó al partido local que «cualquier avance de Cartagena se convierte para ustedes en un paso atrás en sus aspiraciones personales de seguir de concejales». El líder local de la formación de Abascal apuntó que «viven de la Cartagena triste, acomplejada, que culpa de todo al de enfrente, a Murcia, a Madrid, a una conspiración planetaria para que esta ciudad no se desarrolle como merece». «Se parecen cada vez más a otras formaciones, se están convirtiendo en ERC, Izquierda Republicana de Cartagena», comparó López Pretel.

El turno de palabra de la portavoz de Sí Cartagena, Ana Belén Castejón, sirvió a Giménez Gallo para tomar aliento, encontró una inesperada aliada que defendió su propuesta porque «la igualdad territorial no es una utopía, es cuestión de valentía, liderazgo municipal y perseverancia sin miedo a perder un cargo y un cómodo sillón», ejemplificando en su gestión como alcaldesa lo que a su entender deben hacer los políticos.

El portavoz del PP, Ignacio Jáudenes, criticó el intento de utilizar el Pleno para organizar su particular «diada» en Cartagena, con dinero público y apoyo institucional, porque «como partido, se sabe en caída libre, ha perdido al líder, pierde concejales y no encuentra respaldo social». «Gobernar es solucionar problemas, no montar numeritos ni repartir carnés de cartagenero desde carpas callejeras. Si MC quiere organizar su diada, que la pague de su bolsillo. Nosotros seguiremos trabajando por Cartagena mientras ellos se siguen dedicando a la propaganda», concluyó Jáudenes.

El único asunto a tratar no salió adelante con los votos en contra de PP, PSOE, Vox y la abstención de María Dolores Ruiz.