La Plataforma Virgen de la Caridad califica de atentado el proyecto de la Catedral de Cartagena

La Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad ha manifestado su rotunda oposición a la ejecución del proyecto ganador del concurso de ideas para la Catedral de Cartagena, «el cual supone un grave atentado contra la identidad histórica y religiosa del templo». Entre otros elementos, recoge una cubierta flotante obra del arquitecto Carlos Campos.

En mayo, la plataforma celebró su 25º aniversario, «un cuarto de siglo en el que ha sido la voz del sentir mayoritario de los cartageneros», sobre todo ha centrado su labor en defender con firmeza la reconstrucción integral y total de la Catedral de Cartagena, Santa María la Mayor, como espacio de culto, «objetivo que incluso el que fuera obispo de Cartagena, D. Juan Antonio Reig Pla, reconoció como legítimo y necesario».

Señalan que gracias al esfuerzo de todos, la Catedral ha recuperado su respeto perdido, pero hoy se enfrenta a un nuevo y preocupante desafío, «el proyecto recientemente elegido no solo plantea la colocación de una cubierta de madera, sino que supone la apropiación del 80% de la superficie original para convertirla en una sala multiusos con mirador».

Esto supone una transformación radical que suplanta la identidad y la finalidad para la cual la Catedral fue construida. «Una vez más, nos encontramos ante un pequeño grupo de personas que, en pocos años, desaparecerán de la vida pública, pero que hoy toman decisiones que infligirán un tremendo daño a la Catedral y a los cartageneros.

Aseguran que «actúan sin escuchar la voz de una ciudad que, ignorada en este proceso, reclama la reconstrucción de su templo para el culto», a su juicio la solución a esta situación es clara y fácil, y está recogida en la legislación ya que el Artículo 40.3.C de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la CARM, establece que «se admitirán las reconstrucciones que se realicen para corregir los efectos del vandalismo, de las catástrofes naturales, del incumplimiento del deber de conservación o de obras ilegales».

«¿Hay mayor vandalismo que una guerra? No, y la Catedral la padeció. ¿Sufrió y sufre la Catedral por catástrofes naturales? Sí, durante 80 años ha estado y está expuesta a las inclemencias meteorológicas de todo tipo. ¿Ha habido incumplimiento del deber de conservación y/u obras ilegales? Sí, indudablemente. Durante más de 80 años. Esta es la principal causa de su estado actual», cuestionan desde la plataforma, quienes haciéndose eco «del sentir de los cartageneros de hoy, de aquellos que tristemente ya no están con nosotros y de las generaciones futuras, afirmamos con total determinación que no vamos a consentir de ninguna manera que se lleve a cabo esta aberración. La Catedral es parte del alma de Cartagena y su reconstrucción para el culto es una deuda histórica que no puede seguir siendo ignorada».