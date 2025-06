Minuesa trae "la profanación" del Valle de los Caídos a Cartagena

La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos marcó un antes y después en la historia del monumento inaugurado en 1959. El periodista Cake Minuesa presenta esta tarde en la Real Sociedad Económica de Amigos del País su documental ‘El Valle de los Caídos 2019: la profanación’. Minuesa se muestra ilusionado por la proyección de su obra en Cartagena que le ha permitido «tener la posibilidad de crear algo que hable del Valle de los Caídos, que cuente su historia, que no denoste, que no acuse y que no convierta un monumento de conciliación en lo que no es. Ese es el motivo por el que en 2018 decidimos hacerlo, se empezó a llevar a cabo en 2019 y se ha terminado ahora».

El documental de 42 minutos está concebido como «un homenaje a lo que es el Valle de los Caídos, la grandeza del monumento, el poblado, lo que es la hospedería, el monasterio y la basílica». El periodista explica que en la cinta se ve cómo intentó colarse en la base de la cruz, la más alta del mundo, para grabar la exhumación, motivo por el cual fue detenido.

«Es increíble cómo el Valle tiene tanta connotación negativa y política cuando es algo que está muy por encima de cualquier ideología», detalla sobre lo que le movió a comenzar su proyecto. «Lo que me gusta hacer desde mi productora son denuncias sociales y este documental va en torno a eso, a contar lo que es el Valle de los Caídos, lo que pasó en 2019 y luego cada uno que saque sus propias conclusiones», concluye Minuesa.

El acto, organizado por el Grupo Municipal de Vox, comenzará a las 19 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. El historiador Federico Santaella será el encargado de dar paso a la proyección su conferencia ‘La destrucción del patrimonio religioso en Cartagena en 1936’.

Santaella explica que más de 20 las iglesias de Cartagena quemadas en este periodo como la Catedral antigua y Santa María de Gracia. «Un miliciano se subió a tirar el sagrado corazón de la virgen que hay en el pináculo más alto de la iglesia del barrio Peral, resbaló y se cayó matándose él», es una de las anécdotas que relata el historiador.

Según sus datos más de 100 imagénes fueron pasto de las llamas, entre ellas San Juan marrajo y californio y obras de Salzillo, que «aquí había más de 40, el patrimonio era muy superior al que había en Murcia, pero fue un caos total».

«El Gobierno de la República, por inacción, por no poner los medios adecuados, dejó que fueran las turbas las que hicieran todo este tipo de tropelías», señala Santaella. La Caridad fue la única basílica que se salvó gracias a la intervención de las prostitutas que trabajaban en El Molinte, sobre todo Caridad ‘la negra’, en cuyo recuerdo todavía se deposita un ramo de rosas negras el Viernes de Dolores a los pies de la virgen, apunta.