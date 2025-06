MC reclama la urgente apertura de las piscinas del parque de Los Canales en Cartagena

“Cartagena será el único municipio del litoral mediterráneo sin una sola piscina pública al aire libre”. Esta situación denuncia el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, lamentando el hecho de que el municipio no contará con estos espacios para este mismo verano.

Giménez Gallo sostiene tal y como anunció MC el pasado mes de agosto de 2024 que "el parque de Los Canales está cerrado, y las piscinas que eran un espacio de disfrute para muchos cartageneros que buscaban una alternativa a la playa estarán cerradas".

El líder de MC asevera que “PP y PSOE han mentido a los cartageneros porque dijeron que el parque de Los Canales no se cerraría y hasta han anunciado un convenio para abrir las piscinas y el resto de las instalaciones deportivas".

El portavoz municipal explica que la realidad es que este verano Cartagena será el único municipio del litoral mediterráneo sin una sola piscina pública al aire libre. “Mientras tanto, Arroyo firma titulares vacíos y Torres hace vídeos diciendo que está abierto”, reprocha Giménez Gallo a la alcaldesa y al portavoz socialista. “El resultado es el mismo: promesas incumplidas y los cartageneros, abandonados”, añade.

“Únicamente es quien MC se preocupa por los cartageneros que han veraneado en Los Canales durante décadas, y por eso exigimos que se reabran las piscinas de Los Canales de forma gratuita con la fórmula jurídica que sea necesaria”, señala Giménez Gallo. “Que no os engañen más, si las piscinas no se abren es porque PP y PSOE no han querido”, sostiene.

Por ello, MC llevará al próximo Pleno una iniciativa reclamando una actuación inmediata "para que los cartageneros puedan seguir disfrutando de las piscinas de Los Canales, que además de ser una alternativa a la playa, es un espacio que sirve para combatir las altas temperaturas que se dan en nuestro municipio".