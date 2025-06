La Coordinadora del Molinete se opone a más canalizaciones subterráneas en la Morería

La Coordinadora del Molinete se opone a que el Ayuntamiento de Cartagena inserte nuevas canalizaciones subterráneas en la Morería tras el anuncio el viernes de una intervención para revitalizar y adecuar la zona. El colectivo subraya que «esto supondrá cargarse la calzada romana y dividir en dos el barrio portuario romano». Piden que se amplíe la zona verde prevista.

La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete ha mostrado su «rotunda oposición a que el Ayuntamiento de Cartagena meta nuevas canalizaciones subterráneas en la calle Morería Baja, pues supondrán destrozar para siempre, entre otros vestigios, la calzada romana que atraviesa la zona, dividiendo en dos el yacimiento arqueológico del barrio portuario romano».

El colectivo lo califica de «auténtico atentado contra el patrimonio y contra el proyecto para que Cartagena sea declarada Patrimonio de la Humanidad». Desde la asociación recuerdan que «la Comunidad Autónoma decía en respuesta a todas nuestras peticiones de excavación integral, que no se podía hacer porque había que respetar el adoquinado antiguo de la calle Morería Baja y ahora se lo van a cargar sin ni siquiera una excavación arqueológica».

Recuerdan que «el Ayuntamiento aún no ha cumplido su obligación de elaborar el plan director y el plan especial específico del Cerro que le exigió al Ministerio, y esta actuación va en el sentido contrario al que deberían de ir esos documentos. Por eso, llegaremos hasta donde haya que llegar para que no se haga esta inversión pública, que solo busca preparar los terrenos para su venta, ya que, de lo contrario, no tendría sentido meter en esa calle nuevas canalizaciones subterráneas». En este sentido, subrayan la posibilidad de incluir iluminación con energía solar, que no requiera de cableado.

Desde la Coordinadora subrayan que «la intención de beneficiar a los futuros proyectos de construcción en la zona con este despilfarro público se demuestra también en el hecho de que la zona verde se plantea dejando a ambos lados las parcelas que son edificables. Si el Gobierno Municipal está dispuesto a hacer una excavación arqueológica integral del Cerro, la zona verde debería ser en todo el terreno propiedad de la sociedad casco antiguo, entre la calle Cantarerías y Morería Baja».