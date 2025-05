La apertura de los chiringuitos en Cartagena enciende el debate con bronca entre Torres y López Pretel

La apertura de los chiringuitos, lo que deberían ser lugares de recreo y esparcimiento en los que pasar un buen rato, se ha convertido en uno de los puntos más tensos del Pleno municipal con acusaciones cruzadas entre los portavoces municipales del PSOE y Vox, Manolo Torres y Gonzalo López Pretel respectivamente.

En otras intervenciones ya adelantó Torres que su posición con la gestión de los chiringuitos iba a ser beligerante porque a su entender la «nefasta gestión» del edil de Litoral ponía en juego más de 400 empleos. Su iniciativa, que fue rechazada, exponía que Costas había pedido seis veces al Consistorio que modificara los pliegos.

Aunque a Torres le respondió el portavoz del ejecutivo, Ignacio Jáudenes, esto no evitó la confrontación López Pretel durante su propia moción para que el pleno apoye el trabajo realizado por los técnicos municipales de todas las áreas involucradas y a los hosteleros en sus justas reivindicaciones e instar a la Demarcación de Costas para que atienda las peticiones de los hosteleros por considerarlas justas y no difiera de lo concedido anteriormente al no existir cambio normativo.

«Los socialistas se han opuesto claramente a uno de los tres principales sectores empresariales que tenemos en Cartagena: el turismo. Su decisión atenta directamente contra el desarrollo económico del municipio», esgrimió el edil de Vox al voto contrario del PSOE a su iniciativa.