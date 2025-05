Prohibido... no tocar

El sueño de muchos, por no decir de todos, los que se adentran en un museo es poder tocar las piezas que allí se exponen, notar las texturas, sentir cómo las esculturas toman cuerpo en tus manos y experimentar, de alguna manera, la magia que siente el creador al dar forma a cada obra. Pero lo primero que te advierten cuando entras en un museo es que está prohibido tocar, pensando, está claro, en la seguridad y pervivencia futura de la obra.

En Cartagena, sin embargo, se exhibe estos días una exposición en la que, no sólo no se prohíbe tocar las obras, sino que se alienta a hacerlo ya que es la única manera de poder ‘verlas’. Porque para entrar tienes que ponerte un antifaz. El objetivo de la exposición es que los visitantes conozcan el arte como lo hace una persona con discapacidad visual, con sus manos. Es una iniciativa de la ONCE para demostrar que el arte se puede conocer de muchas formas y que la falta de visión puede suplirse con otros sentidos, especialmente con el tacto, y vivir así «una experiencia que nos aporta nuevas sensaciones a la hora de disfrutar y conocer las obras artísticas», explica la directora de la ONCE en Cartagena, Gema Pozo.

La exposición, que se puede visitar en la sede de la organización en la ciudad portuaria (Calle Calafate, 1), exhibe un grupo de 12 esculturas procedentes de la colección del Museo Tiflológico (toma su nombre del término griego typhlós, que significa ciego) que la ONCE tiene en Madrid, de las autoras Ana Hernando, Mercedes Rodríguez Elvira, Sara Giménez , Alicia Rubio García , Gema Labayen, Francisca Llabrés , Pilar Vicente De Foronda, Fátima Cortés , Elena Laverón, Muche , Sonia Cardunets García y Kay Woo.

Un grupo de periodistas pudo experimentar un desayuno a ciegas. | IVÁN URQUÍZAR

Bronce, hormigón patinado, mármol, hierro, madera o aluminio son algunos de los materiales utilizados por estas mujeres y que el visitante puede tocar guiado por la mano y la voz experta de una guía. La muestra se podrá seguir visitando, hasta el 2 de junio, en horario de 11 a 13 horas y de 18 a 20 h., siempre con cita previa llamando al teléfono 968509011.

Esta es una de las muchas actividades organizadas para celebrar la Semana del Grupo Social ONCE en la Región y, especialmente, en Cartagena, que el próximo sábado acogerá un completo programa de actos que atraerá a la ciudad a numerosos afiliados trabajadores, pensionistas y acompañantes de esta organización. Los visitantes podrán conocer la Cartagena Modernista, el Museo Naval y la Semana Santa, además de disfrutar de un paseo en Catamarán por el Puerto. También participarán en el concurso ‘El Braille, 200 años abriendo puertas’, para celebrar el bicentenario de la invención del famoso sistema de lectoescritura para personas con discapacidad visual, como nos cuenta Teresa Lajarín, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia.

Este sistema de lectura y escritura táctil se ha incorporado ya incluso al Estatuto de Autonomía de la Región, presentado esta semana. Pero aún quedan muchos retos por lograr, como recuerda Lajarín: «Queremos, por ejemplo, que se implante el etiquetado de productos en braille».

Una justa aspiración que, seguro, lograrán porque en su vocabulario no existe el verbo rendirse.