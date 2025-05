EI PSOE reclama medidas urgentes por la suspensión de operaciones en Cartagena

El Grupo Municipal Socialista denuncia que la sanidad en Cartagena está «al borde del colapso» como demuestra la suspensión de operaciones en el servicio de vascular.

«Primero no había especialistas para cubrir las urgencias, ahora ya han suspendido las operaciones en horario matutino y lo siguiente ¿Qué va a ser?¿Se va a quedar el Área 2 de Salud sin servicio de vascular?¿Es esa la previsión del SMS?», señaló el edil Pedro Contreras.

«La alcaldesa debe exigirlas de una vez por todas en lugar de permanecer en silencio mientras se desmantelan nuestros hospitales», apuntó Contreras.

Desde el PSOE recuerdan que llevan años reclamando mejoras en el Área II de Salud que no se producen. «Al contrario, cada vez contamos con menos personal en servicios fundamentales como es el de vascular. Por no hablar de la situación en la que se encuentra el Rosell o los consultorios médicos», explicó el concejal socialista.

Para el partido socialista solución no es contratar especialistas de forma eventual para evitar manifestaciones, como están tratando de hacer con los centros de salud que atienden a la población de Pozo Estrecho, El Albujón y La Palma. "La solución no puede llegar cuando los vecinos amenazan con manifestarse ni ser eventual. Son problemas que llevamos advirtiendo mucho tiempo y que requiere inversión y planificación, algo que el Gobierno regional no parece entender, ante el silencio cómplice de Arroyo", insistió Contreras.