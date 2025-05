Arroyo pide explicaciones a la titular de Turismo por los gastos de su área

El acuerdo de gobierno, en pro de la estabilidad municipal, que firmaron el Partido Popular y Vox, así como el Plan Estratégico de Turismo, son dos de los pilares fundamentales sobre los que se rige la gobernabilidad del Ayuntamiento y más en concreto la concejalía de Turismo, de la cuál es concejala de área la alcaldesa, Noelia Arroyo, con la edil de Vox Beatriz Sánchez del Álamo como delegada.

Si bien, como ha podido contrastar esta redacción, ahora esta última debe consultar a Arroyo los proyectos en los que quiere invertir el dinero municipal cuando no estén previstos dentro del acuerdo, debido a que se ha detectado que no estaba siguiendo dichos documentos como referencia para seleccionar las diferentes iniciativas que ha impulsado.

La primera edil defiende esta medida como parte de una gestión óptima y responsable del dinero público, mientras que la propia Sánchez del Álamo mantiene que cree que se debe a que su labor puede eclipsar a Arroyo y «eso no le gusta».

A preguntas de La Opinión este viernes confirmó su descontento con la situación y estar dispuesta a abandonar el ejecutivo local, «con todo mi equipo, porque esto incumple el pacto de gobierno, donde se recoge que soy delegada de Turismo».

Esta circunstancia fue desmentida tanto por la alcaldesa como por el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, destacando ambos la importancia de dar estabilidad al municipio y de que todas las concejalías vayan en un mismo sentido, siguiendo una estrategia común tal y como se recoge en el pacto, que incluye 70 puntos.

Ni Arroyo ni López Pretel se plantean la posibilidad de romper el acuerdo de gobierno por esta situación, detallando ambos que mantienen reuniones periódicas para tratar los asuntos de gobierno, «con total normalidad».

Esta situación, no implica que la edil de Vox no pueda elegir a qué proyectos destinar parte de los presupuestos de la concejalía, si no que primero debe ejecutar los que implican estos acuerdos. Si bien la alcaldesa explicó a la concejala delegada que tendrá en cuenta sus iniciativas, si se las expone de la forma adecuada, e incluso podrán ser incluidas en los próximos presupuestos. La edil no le expuso cuáles eran eran y la alcaldesa le ha dado unos días para elaborar su propuesta.

Asimismo, Arroyo hizo hincapié en que, aunque ya se ha revertido la situación de déficit económico que presentaba el Consistorio a finales de 2024, siguen reclamando al Gobierno central 12 millones de euros de las entregas a cuenta a los ayuntamientos y tienen que presentar un Plan Económico Financiero, motivo por el cual es necesario gestionar y organizar de manera óptima las partidas presupuestarias de las diferentes áreas, tal y como trasladó a la edil delegada de Turismo para que le expusiera en qué pensaba invertir los fondos públicos que tenía destinados en su área.

La alcaldesa mantuvo una reunión con la edil en la que trataron además temas como la ejecución de los proyectos europeos, «como con cualquier concejal, para saber en qué punto están las cosas, estoy pendiente de todas las áreas».

Cabe recordar que Sánchez del Álamo fue junto a Diego Salinas, quien negoció una moción de censura con MC y PSOE a finales del pasado año.