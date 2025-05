Vox pide que el CETI del Naval en Cartagena se cierre en junio como estaba previsto

El Grupo Municipal Vox ha presentado al próximo Pleno una moción exigiendo el cierre del campamento de migrantes situado en el antiguo Hospital Naval en el mes de junio.

El portavoz local de Vox, Gonzalo López Pretel, recordó que «la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, visitó Cartagena el 17 de junio de 2024 y afirmó que el campamento era una infraestructura ‘temporal’, prometiendo que se desmantelaría en junio del 2025, el mes que viene. Por ello, vamos a exigir que cumpla su palabra y lo cierre de una vez por todas».

López Pretel expuso que en el mes de octubre del año 2023 Migraciones abrió el CETI prometiendo que tendría 600 plazas de capacidad, que iba a ser ‘temporal’ y que se desmontaría en 31 de marzo de 2024, una vez que llegó esa fecha, «incumplió su promesa y dijo que el campamento seguiría abierto hasta el 31 de julio del año pasado. Asimismo, amplió las plazas de 600 a 750».

El portavoz de la formación verde denunció que «en noviembre, el gobierno de Pedro Sánchez declaró el campamento ‘proyecto de urgencia y excepcional interés público’ para poder ampliarlo libremente sin necesidad de licencias municipales. Actualmente son 1.072 los inmigrantes ilegales alojados».

El pasado mes de marzo el Gobierno de España envió un comunicado al Gobierno regional informando de que habían elaborado un proyecto para la creación de 53 módulos residenciales en la primera planta para alojar a 1.500 personas.

«Es evidente que su intención no es cerrar el CETI sino que lo van a ampliar al propio edificio del antiguo Hospital Naval, no ocupando solo el jardín y el parking», apuntó López Pretel, quien defiende que Vox fue el único partido que, «desde el primer momento, no creyó las falsas promesas del gobierno de Pedro Sánchez, denunció sus mentiras y el tiempo le ha dado la razón».

En los meses de marzo y mayo del pasado año el grupo municipal también presentó mociones al pleno solicitando el cierre del campamento.

«Cartagena es la capital de la inmigración ilegal de la Península Ibérica, el único municipio que tiene un CATE, un CETI, recibe ilegales en sus costas e incluso por avión. Los cartageneros no podemos consentirlo. Ya es hora de que nos unamos para exigir rotundamente que cumplan sus promesas y cierren el campamento el próximo mes de junio: la última fecha que señalaron», aseguró López Pretel.

En la misma línea que su socio de gobierno la alcaldesa, Noelia Arroyo, reiteró esta semana que espera que el Gobierno central «cumpla su palabra» y desmantele el CETI, aunque lamentó que «hasta el momento no ha cumplido nada de lo que ha dicho». Arroyo afirmó que somos «probablemente la única de España a la que llegan inmigrantes en pateras movidos por las mafias y también por avión movidos por el Gobierno».