El Ayuntamiento y el Puerto de Cartagena siguen insistiendo en el Gorguel

La negativa del Gobierno central a aprobar el proyecto de ampliación del puerto del Gorguel, no frena al presidente de la Autoridad Portuaria local, Pedro Pablo Hernández, y a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, dos de sus principales defensores. Ambos continúan insistiendo en que es «una oportunidad no solo para el municipio y la Región si no también para España, que solo Cartagena puede ofrecer por tener el mayor calado de los puertos del Mediterráneo y una posición geográfica que permite que España crezca como plataforma logística intercontinental frente a competidores como Argel-Med que ya mueven más contenedores que Algeciras y Valencia juntas», explicó la regidora municipal tras la celebración del Consejo de Administración que tuvo lugar este miércoles en el Palacio Consistorial.

Hernández hizo hincapié en que el Puerto no ha descartado el proyecto y que esperará una reunión con el nuevo presidente de Puertos del Estado para presentarle los proyectos locales.

Arroyo explicó que en su reciente viaje a la capital española esta semana mostró argumentos favorables al Gorguel porque «pretendemos que ese proyecto salga adelante, si no ahora con este Gobierno y con este Ministerio, posteriormente con otro Gobierno y posteriormente con otro Ministerio».

La transformación de la fachada marítima, realizada en los últimos años por la Autoridad Portuaria de Cartagena en colaboración con la estrategia puerto-ciudad con el Ayuntamiento de Cartagena, será el escenario de las actividades que se desarrollarán a lo largo de este año 2025 con motivo del 150 aniversario de constitución de la Junta de Obras del Puerto, según informó Hernández, acompañado de la alcaldesa dió a conocer la campaña ‘Puerto de Cartagena, 3.000 por delante’ que integra todas las actividades del aniversario. «La APC gestiona uno de los puertos más antiguos del mundo, con un legado de 3.000 años de historia, cuna de civilizaciones y testigo de grandes hitos. Un puerto de referencia del presente con un gran futuro por delante, 3.000 años por delante. Un lema que rememora su pasado, que evoluciona de la mano de Cartagena para construir juntos su porvenir», señaló Hernández.

Actividades

Han dado a conocer las distintas actividades que se están desarrollando durante este año 2025 donde resaltan los valores de innovación, turismo o desarrollo sostenible.

Entre las actividades, destacan las deportivas como el XXVIII Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y I Torneo Interpuertos de Pádel, la regata Ocean Race Europa o el décimo aniversario de la carrera 10K, Puerto de Cartagena; las turísticas como la Asamblea General de Medcruise, la Asociación de Puertos de Cruceros del Mediterráneo que celebrará su 66 edición del 10 al 12 de junio en Cartagena, con la asistencia de 200 personas y cerca de 20 navieras, y Cartagena Cruise Day, del 13 al 15 de junio, donde la fachada marítima se convertirá en un espacio de información de cruceros, actividades culturales y foodtrucks.

Por otro lado, en su vocación con la ciudad, la APC se suma a la cultura de Cartagena con el patrocinio en grandes eventos como Cartagena Suena y el Rock Imperium; la llegada de buques clásicos, un concurso de grafitis, una exposición de la historia del Puerto o la celebración de la Navidad que "este año queremos que sea más especial, más extraordinaria". Por otro lado, se realizan visitas de los ciudadanos al Puerto de Cartagena los sábados por la mañana desde la Cofradía de Pescadores de Cartagena con un recorrido por la terminal de Santa Lucía y la dársena de Escombreras, que contarán con las explicaciones las realizan jubilados de la APC que se han ofrecido voluntariamente.

Como motor logístico, económico y social, el Puerto mostrará su fuerza con el gran evento de aniversario, la Gala 3.000 años por delante, donde, según ha dicho el presidente de la APC, «queremos poner en valor al gran capital humano de nuestro puerto en un evento que será el pistoletazo de salida de los Premios Puerto de Cartagena». En el Consejo de Administración, se ha aprobado su Reglamento para la concesión de Medalla de Honor, Premios y Distintivos, que tienen como finalidad reconocer y homenajear la contribución destacada de empresas, personas, trabajadores y entidades vinculadas al puerto, que hayan demostrado excelencia en distintas áreas relacionadas con su actividad y que hayan contribuido de manera sobresaliente a engrandecer el papel del Puerto en los diferentes ámbitos.