Costas inicia un expediente de expropiación en Cala Morena

La Demarcación de Costas de la Región de Murcia ha iniciado ya los trámites para expropiar el terreno necesario para garantizar el acceso peatonal a Cala Morena, en El Portús, según ha anunciado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres. «Nos consta que se han celebrado reuniones entre los propietarios, los vecinos afectados y Costas para tratar de agilizar los trámites y acordar el acceso.

No obstante, y ya que ese acuerdo todavía no se ha alcanzado, Costas ha iniciado el expediente de expropiación forzosa para garantizar, en cualquier caso, el paso a la playa que es un espacio público del que puede disfrutar todo el que quiera», ha explicado Torres. El objetivo que el PSOE siempre ha compartido con los vecinos y usuarios es la necesidad es facilitar el paso gratuito y seguro a los bañistas a esta cala nudista que es un espacio emblemático de nuestra costa y que hay que conservar para el uso público. «No vamos a consentir que la Cala se convierta en un espacio privado porque los propietarios del camping no permitan el acceso público como existía hasta ahora», ha añadido Manolo Torres.

Torres presentó hace unos meses una iniciativa al pleno municipal, que fue aprobada por unanimidad, para que se iniciaran, de manera inmediata, las conversaciones oportunas con los propietarios del camping de El Portús para la apertura de un paso público que garantizara el acceso a la playa mientras duraran las obras de reforma.

Los usuarios, inquilinos, residentes y propietarios de viviendas en el camping del Portús han convocado este domingo 11 de mayo a las 11 de la mañana una nueva movilización «para reivindicar el acceso a la playa pública de Cala Morena». Asimismo, mostrarán su apoyo «a los propietarios que llevan meses privados de libertad». Esta concentración, organizada por la asociación Cala Morena Acceso Libre, busca reivindicar el poder acceder a la playa sin coste alguno y «en condiciones de seguridad».

«No existe ni ha existido nunca ningún interés en cambiar nada relativo a la playa por parte del camping. Es un espacio público que debe ser disfrutado por cualquier persona que así lo considere», señalaron fuentes del camping del Portús tras las quejas de los usuarios.