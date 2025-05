150.000 euros de las arcas municipales destinados a las fallas y las cruces de mayo en Cartagena

El gobierno municipal ha invertido más de 140.000 euros en la celebración de las Cruces de Mayo y las Fallas en el centro histórico, «al mismo tiempo que ha negado apoyo a los barrios y diputaciones que lo han solicitado para estas mismas celebraciones», denuncia el partido socialista. «La discriminación de los cartageneros en función de su lugar de residencia, niegan a los vecinos de barrios y diputaciones cualquier tipo de ayuda. Es un disparate absoluto», expone el edil socialista Pencho Soto.

Esa cuantía se divide en 56.000 euros para la celebración de las fallas y unos 90.000 euros para las cruces de mayo, el coste de la festividad valenciana incluye al menos 8.000 euros en gastos de personal municipal como Policía Local, Bomberos, Protección Civil y técnicos. «A PP y Vox no les duele gastar más de 10.000 euros en pañuelos promocionales que realmente no sirven para nada, pero niegan a los vecinos hasta un simple escenario. Con lo que han costado los pañuelos, más de 10.000 euros, se podrían haber instalado muchos escenarios», concluye el concejal.

Para MC, el problema de fondo en Cartagena no es si hay botelleos, DJs o luces, si no la falta de modelo de municipio y esa carencia se traslada también al ocio y los festejos. «Noelia Arroyo no es alcaldesa: es organizadora de eventos. Porque no gestiona, no planifica, no sabe qué hay que hacer antes ni después de que se apaguen las luces. Por eso vive encendiendo focos, a ver si con eso consigue deslumbrar y esconder la política que no hace», apunta el edil de MC Juan José López Escolar.

A su juicio «a esta Wedding Planner se le ha sumado otra pieza del engranaje de la improvisación: su concejal de turismo, más conocida últimamente como la concejal de fiestas. Incapaz de sacar adelante la ‘Film Commission’, que pretendía atraer rodajes y capital para diversificar el turismo en Cartagena, ha optado por la ‘Drink Commission’: botelleos temáticos cada fin de semana en el casco histórico. Mucho ruido, poco rumbo».