Quejas vecinales por los constantes cortes de tráfico en el centro de Cartagena por eventos

Este fin de semana las Cruces de Mayo, el pasado la celebración de las fallas, la Semana Santa antes, la entrega de un estandarte al Regimiento de Artillería Antiaérea 73 de Cartagena, carreras populares, mercadillo medieval y demás eventos, a falta de que próximamente se celebre la Noche de los Museos y el festival Mucho Más Mayo, entre otras actividades, enriquecen la agenda cultural de Cartagena.

Pero los vecinos del centro están hartos de que la mayoría de estas celebraciones tengan aparejados cortes de tráfico, «semana sí, semana también». Uno de los residentes afectados explicaba que además, muchas veces estas restricciones a la circulación de vehículos rodados se hacen casi sin presencia policial, «cortan con unas vallas las calles y ya está, pero cuando hay mucha gente se forman unos atascos increíbles porque no hay nadie regulándolo».

Otro vecino explica que el pasado fin de semana con la celebración de las fallas «cuando pasé para ir al gimnasio desde el barrio de La Concepción se podía pasar por el puerto, pero al regresar estaba cortado, tuve que dar la vuelta y había tanta congestión que tardé 45 minutos en regresar a mi casa».

«No se puede estar todos los fines de semana después de Semana Santa con cortes de tráfico, que ya no solamente por las fiestas, sino que además cuando vienen cruceros también suelen cortar», detalló otro de ellos, visiblemente enfadado porque «mis padres son mayores y casi no puedo ir a recogerlos o llevarlos, cada vez que lo intento me cuesta un disgusto».

Él mismo, quien ha residido casi toda su vida en céntricas calles como Jara o Aire, ha desistido, cansado de estas complicaciones y se ha trasladado a una zona más retirada en la muralla del mar.

Si bien, dejan claro que «me parece muy bien que haya ambiente en el centro, porque para eso vivo en el centro, no estoy en contra de las fiestas, ni mucho menos». Aunque deja claro que es necesario encontrar una solución que permita mantener estas celebraciones sin alterar continuamente la vida cotidiana de los residentes que necesitan hacer tareas tan comunes como salir a hacer la compra o desplazarse al hospital, «sobre todo las personas mayores». Insiste en que «tiene que haber un equilibrio entre que la gente pueda vivir y el ambiente».

Hace hincapié en que «en el centro, sobre todo reside gente mayor, que tienen en algunos casos movilidad reducida, a los que es imposible atender porque no podemos casi acceder con el coche, es completamente imposible».

«Cualquier cosa que se haga, por lo menos que nos den un itinerario alternativo, es que no te lo dan», también hay gente mayor con movilidad reducida que necesita que haya un coche a mano para cualquier cosa, porque no pueden ir andando», señalan molestos por una situación que se repite ya durante muchos años.

«No quiero un casco antiguo muerto, pero al final eso es lo que consigues, si la gente se va porque no puede vivir ahí. Parece que el centro ahora mismo solamente es la Puerta de Murcia y las calles Carmen y Santa Florentina», apunta otro residente molesto.

Asimismo, los cortes de tráfico también afectan en la mayoría de las ocasiones a los garajes, por lo que en muchas ocasiones los residentes tampoco pueden sacar ni meter sus vehículos durante ese periodo de tiempo.